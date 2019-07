Carmen López, primera española en el mundial de surf adaptado: "Nadie quería darme clases"

Carmen López ha pasado por los micrófonos de ‘Herrera en Cope’ para contar cómo se convirtió en la primera mujer española en participar en el mundial de surf adaptado.

Esta joven asturiana de 22 años nació con un glaucoma congénito y hace tan solo un año se inició en el mundo del surf. Desde entonces ha participado en competiciones de todos los niveles: nacional, europeo y mundial. Se guía por el sonido de las olas y por las indicaciones que le da su entrenador y admite que “a veces es una ventaja”. A pesar de llevar apenas un año surfeando, López admite que siempre le gustó el agua. “Nunca me gustó la playa así que me pasaba el día dentro del agua y jugaba con las tablas”, apunta la joven surfista.

López ganó el campeonato de Asturias, quedó segunda en el campeonato europeo que se celebró Portugal y ahora acaba de hacerse con la medalla de cobre del campeonato mundial de surf adaptado de California. Su sueño es competir en los próximos Juegos Paralímpicos, aunque la modalidad de surf adaptado a personas con capacidad visual todavía no ha sido incorporada al evento.

La surfista admite que no fue fácil empezar: “Mi etiqueta era ser ciega y nadie quería darme clases hasta que conocí a gente que me inspiró”. López afirma que está “orgullosa de poder estar abriendo camino” y añade que “es un mundo muy pequeño y no tenemos a quien seguir”. La última competición en la que participó fue en Sopelana (Vizcaya) en donde participaron únicamente tres personas en la categoría discapacidad visual femenina.