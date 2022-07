Carlos Herrera señala el error fatal que ha cometido el Real Madrid con Mbappé

Todavía quedan algunas semanas para que Carlos Herrera arranque la nueva temporada de 'Herrera en COPE'. Por eso, este tiempo de vacaciones es perfecto para recordar algunos de los mejores momentos que nos ha dejado la temporada. Por ejemplo, este, en el que Carlos Herrera hizo la siguiente reflexión tras confirmarse que Mbappé no iba a fichar por el Real Madrid tras renovar con el PSG.

El no fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid es sin duda una de las noticias que va a marcar la actualidad deportiva de lo que queda de año. Y es que lo que parecía atado y bien atado desde al menos final del verano pasado, ha terminado por resultar en un duro revés para el Real Madrid y el madridismo, que ya contaba con los servicios de un futbolista que finalmente seguirá vinculado al club Estado que llena de millones a quienes pasan por París.

Carlos Herrera señala el error que ha cometido el Real Madrid

"Hoy se habla mucho de la cobra de Mbappé, de la cobra que le hizo Mbappé al Real Madrid", arrancó Carlos Herrera a primera hora del programa. El presentador analizó lo que ha ocurrido con el jugador francés, recordando cómo "ha dado mucha tabarra en estas últimas semanas, que si venía, no venía". Tras lo cual, ha señalado un terrible error que habría cometido el Real Madrid al intentar apostarlo todo por el fichaje de Kylian Mbappé.





"El Madrid parece que había diseñado, pues como una década de Mbappé y Mbappé finalmente decidió quedarse en su casa, en su club de toda la vida, en el Paris Saint-Germain", explicó Herrera, destacando el problema que supone que gran parte de la planificación del equipo se haya realizado en torno a un fichaje que no se ha producido.

El poder de Catar, frente a un chico de 23 años

"Finalmente, el que tiene el dinero y la influencia en el bolsillo, gente como Sarkozy o Macron", señaló Carlos Herrera, recordando cómo la política francesa se ha volcado con impedir que el crack de la selección nacional y del PSG abandonase París: "Han presionado todos al jugador para que se quedara, pues el tipo de 23 años se ha quedado donde estaba, cubierto de oro, pero en fin, donde estaba", ha repasado Carlos Herrera.

¿Tiene algo que hacer el Real Madrid? Herrera se pregunta lo siguiente: "¿Podrá el Real Madrid arrancar una compensación económica de Mbappé como hizo en su día con Figo?", una pregunta ante la que tan solo puede llegarse a una conclusión, dada la naturaleza del acuerdo entre Real Madrid y Kylian Mbappé: "Pues ya veremos. Todo era de palabra. Cuando todo es de palabra, pues el que pierde, o el que tiene todas las de perder y pierde, difícilmente puede reclamar nada. No haber mareado tanto a un club como el Madrid", criticó Carlos Herrera en su repaso del que, sin duda, es uno de los temas de mayor impacto deportivo de los últimos tiempos.





Mbappé: "Entiendo la decepción del Real Madrid"

Kylian Mbappé se dirigió al madridismo en un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, donde además reflexiona en torno a su futuro, vinculado en el PSG hasta 2025: "También quería dar las gracias más sinceras al Real Madrid ya su presidente Florentino Pérez. Reconozco la oportunidad y el privilegio que supone haber sido interés de una institución como el Real Madrid. Entiendo vuestra decepción. Siento que vuestra decepción está a la altura de mis dudas. Seré el primero que os apoye para la próxima final de la Liga de Campeones, en mi casa", se dirigió Mbappé al madridismo.





En ese mensaje, Mbappé reflexionó sobre sus sueños como futbolista: "Desde muy joven, en lugar de soñar con mi vida, prefiero vivir mi sueño. Es al mismo tiempo una elección, un principio y un privilegio. Desde que era pequeño, he tratado de avanzar reto a reto". "Desde pequeño, he ido construyendo un camino hacia lo más alto, sean las metas que sean, pero siempre desde el respeto hacia los demás de respetar una línea de conducta, un marco y demás".

"Desde pequeño, me ha impulsado la misma pasión y la misma ambición. [...] Estoy convencido de que aquí puedo continuar creciendo, en el seno de un club que lo ha puesto todo para ayudarme a cumplir mis sueños. Vuelvo a dar las gracias a Nasser Al-Khelaifi y tengo en mis pensamientos a todos los aficionados al PSG en el mundo, por su apoyo, sobre todo en los últimos meses". Y quiso terminar reconociendo su felicidad "de poder seguir creciendo en Francia, el país que me ha visto nacer y crecer. Y el que me da la oportunidad de perseguir mis sueños".

Este análisis de Carlos Herrera sobre la decisión de Mbappé ha sido uno de los asuntos más comentados de la última temporada en 'Herrera en COPE'. Y recuerda, este verano toda la actualidad y el mejor entretenimiento continúa en 'Herrera en COPE' desde las seis de la mañana hasta la una del mediodía.