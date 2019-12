Carlos Herrera: "A Pedro Sánchez le dan asco el Partido Popular y Ciudadanos"

Carlos Herrera se ha referido a la reunión que mantuvo en el día de ayer el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los líderes del Partido Popular y Ciudadanos:

"Ayer fue un día interesante porque evidenció lo que todos sabemos, evidenció lo que saben sobre todo los protagonistas de la actualidad, ayer Sánchez escenificó lo que quería de Partido Popular y de Ciudadanos que es nada más y nada menos que el teatrillo cuando le corresponde. Los hace culpables de que él se eche en brazos de Esquerra y de Podemos. Solo se reunió con ellos para eso, ellos fueron porque bueno porque hay que ir, de acuerdo, pero nada más. Sánchez escenificó el asquito que le dan PP y Ciudadanos, y eso que algunos piensan queo Sánchez en realidad al final va a tener que entenderse con PP y con Ciudadanos, de acuerdo con la Constitución. Vamos a ver, qué manía, que no quiere, que no le gustan, que le dan asco... Ayer resultó cómico ver como este sujeto a ratos entorna los ojos para parecer más interesante en las fotos; a ratos pone cara de pocos amigos para reforzar la idea de que el centro derecha no le da lo que quiere, y lo que quiere, lo que le pidió a Pablo Casado es abstenerse a cambio de nada. Pablo Casado explicó que preguntó a Sánchez hasta en cinco ocasiones si estaría dispuesto a pegar un volantazo, a romper con Pablo Iglesias, y Pedro Sánchez no contestó. En fin, alguien debería explicarle a Sánchez, aunque fuera con muñequitos, lo que es el quid pro quo: tú me das, yo te doy".