Carlos Herrera evalúa, una a una, las actuaciones de los cinco candidatos en el debate electoral del 4-N

Carlos Herrera no ha perdido tiempo durante su monólogo de las seis de la mañana de este martes 5 de noviembre. El debate electoral a cinco ha marcado su discurso. Sobre él, ha referido lo siguiente:

"Les confieso que a las 3 de la mañana cuando me he levantado, he puesto el debate y especialmente recreándome en los mejores momentos de este debate que, hombre, hay que buscarlos no les diré que con lupa pero con dedicación. Un debate a cinco es muy difícil ganarlo con claridad, puedes hacer alguna valoración concreta sobre el acierto descriptivo, la elección de los temas, el desarrollo de los mismos de un candidato, de otro, pero nadie suele arrasar, es muy difícil con ese formato. De momento, habría que asegurar, se puede ganar algo en un debate pero se puede perder mucho; por eso vas con pies de plomo. Así que debate, debate, pues tampoco. Fue un debate relativamente tranquilo y ahora mismo me siento incapaz de saber si ha sido suficiente para motivar voto, para cambiar el voto".

Encuentran un "perrito" abandonado en el patio de una casa y las pruebas de ADN dejan a todos boquiabiertos Las pruebas de ADN al cachorrito han confirmado la sorpresa, ya que el cachorro no es un perro, como parecía en un primer momento 04 nov 2019 - 07:24

En la misma línea, ha procedido a analizar el desempeño de los candidatos en el mismo: "Si me permite, yo le hago 5 fotografías rápidas. Al ser rápidas y ser veloces seguramente tienen algo de injusto, porque requiere muchos matices. Rivera anduvo algo acelerado quizás algo ansioso o es la sensación que me dio. Abascal estuvo todo lo duro que se esperaba que fuera, él sabía que tenía qué decir y cómo tenía que decirlo. Él salió ganador, con lo cual eso es bueno para Pedro Sánchez. Casado estuvo sereno y anduvo de menos o más. Sánchez estuvo temeroso. Iglesias estuvo dialecticamente solvente. Pero a mí sí me pidieran un resumen muy rápido les diría lo que les acabo de decir ahora que da la sensación de que de este debate surge de nuevo el bloqueo. (...). Sánchez quiere que le dejen gobernar solo y no pagar nada por ello, miren, y así es muy difícil llegar a ningún acuerdo. Además, Pedro Sánchez no renegó de pactar con los independentistas aunque fingiera dureza con el secesionismo".