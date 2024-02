Michavila: "Muchos gallegos que votaron a Sánchez en julio, ahora prefieren votar al BNG"

Este domingo, 18 de febrero, 2,7 millones de gallegos están llamados a las urnas para elegir a los 75 diputados que formarán el parlamento autonómico durante los próximos cuatro años.

Este lunes, es el último día en el que se pueden publicar encuestas para estos comicios. Por este motivo, Carlos Herrera ha entrevistado al presidente de GD3, Narciso Michavila.

El sociólogo detalla qué resultado se espera que obtenga el actual presidente y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, así como la candidata del BNG, Ana Pontón, o el líder de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro.

Narciso Michavilla, al comienzo de su intervención, explica que "no hay elección sin emoción. Los gallegos, habitualmente, por propio sistema electoral, nos han dado pocas sorpresas. Hace cuatro años, anticipamos provincia a provincia y escaño a escaño. Los gallegos siempre han sido muy sinceros y todas las encuestas coinciden en una mayoría absoluta de Alfonso Rueda"

¿Será suficiente para conformar gobierno ante la previsible alianza del resto de partidos? Es verosímil y, gracias a las encuestas, "lo vamos sabiendo. No tiene nada que ver con lo que teníamos hace cinco meses. A medida que avanzaba la campaña, hemos visto una serie de movimientos de voto".

Dice el sociólogo que, al final, el resto de estudios sociales "nos permite saber qué le preocupan a los gallegos. En Galicia hay un voto muy estable. Y si al final, Sumar consiguiera entrar, pues sí que quizás ahí puede venir una sorpresa. Con un acuerdo de izquierdas".

Ahí, los gallegos tendrán que optar por la propuesta del BNG, "la retirada de la guardia civil y distintas opciones. Por eso digo que, lo mejor para ver qué les preocupa a los gallegos, ir al informe PISA, a la encuesta de población activa... o a las encuestas nacionales de salud donde nos demuestran que el sistema sanitario gallego es de los mejores de España. De ahí que pudieran superar la pandemia mejor que en el resto de regiones".

Dicho esto, en palabras de Michavila, el gallego no suele dar sorpresas porque "es claro en sus respuestas. Estaremos dando unos resultados que venimos anticipando desde hace tiempo. Con la paradoja de que el PP está rozando un escaño más en cada una de las cuatro provincias. En el momento en el que Lugo repitiera los 9 o los 11 de Pontevedra, o los 13 de La Coruña, automáticamente en Ourense tendría 9 y Rueda superaría. En estos momentos, "yo apostaría que el PP tiene 39 escaños en Galicia".

Hay que tener en cuenta, por otra parte, "que la participación de los residentes electores en Galicia fue del 59%. En GAD3 creemos que la participación subirá más de 8 puntos y beneficiará, una vez más, al PP. Como pasó en Madrid. Anticipo que subirá mucho la participación aunque no creo que alcanzará la de Feijóo, pero sí se puede alcanzar a unas generales. Por eso. Más participación, mejor para Alfonso Rueda".

"BNG va a crecer. Lo veíamos en GAD3. Ha ido limando su discurso más independentista y se ha ido moderando. El votante gallego es moderado. La región de España donde más se hablan dos lenguas españoles es Galicia. Todo el mundo habla prácticamente gallego y castellano", continúa Michavila explicando hacia donde se dirigen sus encuestas. Muchos de los gallegos votaron a Sánchez para evitar la entrada de Vox en el gobierno. Ahora, prefieren votar al BNG.

Curiosamente, la transferencia se está dando dentro del bloque de izquierdas. Luego, respecto a democracia orensana, "estos partidos localistas que se presentan por Ourense es muy difícil medirlos mediante encuestas. No le hemos dado escaños. Por lo tanto, no hay que descartar nada. No le basta con tener un 5%. Necesitaría superar el 6%. Y no es imposible".

