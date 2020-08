Carlos Herrera dirigirá este martes el programa "Herrera en COPE" tras el anuncio de Don Juan Carlos

Carlos Herrera se pondrá este martes al frente de "Herrera en COPE" para analizar el anuncio de Don Juan Carlos de abandonar España. El comunicador más influyente de la radio española hará un paréntesis en sus vacaciones para dirigir el programa tras este relevante anuncio del Rey Emérito, hecho público este lunes.

En la carta de Don Juan Carlos al Rey Felipe, el Monarca explica que ha sido Rey de España durante casi cuarenta años "y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona". "Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona", señala Don Juan Carlos en el comunicado.

A lo largo del programa, Herrera hará una valoración de esta histórica decisión y comentará sus consecuencias con los tertulianos habituales del programa.