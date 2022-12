Carlos Herrera desvela el alimento que aborrece: "Me parece repugnante"

Carlos Herrera, presentador de 'Herrera en COPE', además de por la radio, siente una gran pasión por la gastronomía. "Presumo de cocinar con mucha solvencia y de sacar partido a lo poco que haya. El que de verdad sabe cocinar, es el que hace como hacían nuestras abuelas que con lo poco que tenían, hacían cosas insospechadamente buenas", comienza diciendo al respecto en una entrevista de 'Tapas Magazine'.

"A mí la innovación en la cocina me fascina, me encantan los menús degustación largos, porque seguro que de los 20 platos que te ponen, 18 son maravillosos. Pero como me decía un día Ferran Adrià, yo cuando me siento a comer, me hago fideos con costillas. Él, cuando viene a Sevilla, va al restaurante Alhucemas, que es el restaurante que mejor fríe el pescado en todo el mundo. El truco es sencillo: buen pescado, bien seco, aceite limpio, con la harina en su punto y el tiempo justo. Los grandes cocineros preparan cosas espectaculares que a mí me entusiasman y me parecen superiores, pero luego comen fideos con costillas", agrega.

"Las papilas gustativas las tengo bien entrenadas porque me gustan los sabores puros, tradicionales y, a su vez, me gusta la innovación de sabores. Ayer me hicieron un cocktail de brandy de Jerez con algunas mezclas que nunca hubiera dicho que pegaban. Era una de las cosas más buenas que he probado en mi vida", apunta el comunicador. Asimismo, hace hincapié en la importancia del "aceite": "Pero una de las cosas que más me gusta es el sabor puro del aceite; el sabor que le aporta a los alimentos. Para mí, el aceite es la savia de la vida, sin aceite no habría nada".

"No la ha podido superar nada"



Al igual que habla del jamón y las papas a lo pobre como una de sus comidas preferidas: "Me gusta mucho el jamón, cuanto más bueno, mejor, pero fíjate a mí el éxtasis me lo da la combinación de tres elementos que son los que hacen el plato casi nacional de Almería, que es donde yo me he criado. Son las papas a lo pobre: y eso es, pimiento, patatas y aceite, esa combinación de las tres no la ha podido superar nada de lo que haya probado en el mundo".

Algo diferente le pasa con todos los derivador de los lácteos. "Los lácteos en general, la participación de los lácteos en la cocina me parece repugnante. Es verdad que a veces tengo que utilizar leche, pero tiene que ser poca y desnatada", reconoce, dejando claro que no le gusta demasiado algunos de estos alimentos como la mantequilla. "Con el queso me pasa lo mismo. Sé que el queso culturalmente es una potencia, y a la gente le gusta mucho, pero yo no puedo. Si no huele, puedo tenerlo cerca; si huele, me tengo que ir a otra habitación", confirma.

A raíz de esto, Herrera ha recordado una anécdota que vivió en un encuentro con un político: "Me acuerdo de una con un político muy querido, con el que había tenido alguna diferencia, y un amigo común nos juntó y me propuso que yo hiciera la comida... Le hice unos buñuelos de bacalao con miel de caña de Frigiliana extraordinarios, pero yo no sabía que odiaba el bacalao, y a mí nadie me lo había dicho. Parecía que lo había hecho adrede para decir: 'Ahora te vas a comer el bacalao'. Y fíjate si era educado, que se los comió. Si eso me lo hacen a mí con el queso, ya te digo que no me lo como".