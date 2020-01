Carlos Herrera destapa los motivos por los que ahora Pedro Sánchez sí quiere hablar con Quim Torra

Carlos Herrera ha analizado los motivos por los que el presidente Sánchez ahora sí cataloga de Quim Torra de interlocutor válido y cuáles son los motivos detrás de este cambio:

"Ayer Sánchez dio una entrevista en RTVE, y lo que vino a decir (...) es que se va a reunir con Quim Torra la primera semana de febrero. Con el LePen español con el que no había que hablar, con el que tenía que preocuparse de la mitad de Cataluña de la que no se preocupaba, con esto, con lo otro y también va a ser lo mismo dice. Dice que lo va a visitar, se va a poner la mochila de Labordeta y va a hacer de presidente con la mochila yendo a visitar a todos los presidentes autonómicos. ¿Y por qué se reúne ahora con todos los que no le cogían el teléfono? Dice que la cosa está más tranquila, porque como no queman y secuestran a gente. Pero ojo, vamos a ver, él se va a ver con Torra porque lo último que lo interesa Sánchez es que Torra adelante elecciones en Cataluña, porque ahí sí que le hace un agujero de unas dimensiones cósmicas. Si es necesario ir a verle a Barcelona, a Barcelona, si es necesario hacerse el simpático y decir que qué buen presidente; mira qué es muy buen presidente y se hará el simpático porque si adelanta elecciones Torra, en cualquier momento que se sienta cabreado por algo, Oriol Junqueras, que lo que le interesa es presentarse, hay que sacarlo de la cárcel. Y para eso hay que montarle un indulto express y eso es un escándalo político".