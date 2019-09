Carlos Herrera desgrana los motivos del rotundo fracaso de la Diada y la "fantasía independentista"

La expectación acaparada por la celebración de la Diada en el día de ayer sigue copando cierta actualidad informativa este jueves. Sin embargo, a pesar de lo que hubiera deseado el independentismo catalán, no son buenas noticias para ellos. Y es que la celebración de la Diada no pasó de los 600.000 asistentes; el peor dato, con mucha diferencia, en los últimos 8 años. Este ha sido uno de los temas a los que se ha referido Carlos Herrera durante su monólogo de las seis de la mañana, hora a la que comienza 'Herrera en COPE'. En él ha aludido: "En Cataluña, los separatistas querían otra Diada histórica pero les salió un churrete. Porque, miren, de todo se cansa uno; hasta de querer una Cataluña independiente. Lo de ayer constata el perfecto festival de la melancolía resumido en una frase: no podremos ser lo que nunca fuimos porque ni siquiera una inmensa mayoría de nosotros quiere serlo. Y en ello se encierra una buena parte de la explicación de la explicación de la permanente melancolía en que vive la política catalana".

Sobre la actitude que viene sosteniendo los partido independentistas catalanes, no la sociedad, Herrera ha explicado que su manera de proceder es la siguiente: "Ellos dicen 'haremos ruido' pero, cuidado, que siempre puede venir alguien y poner un altavoz, que fue lo que ocurrió ayer... Para la arcadia soñada independiente de todos los que se manifesteban ayer faltan varios cosas: la voluntad aplastante, el sentido común, la aprobación del entorno; si los demás no te aprueban… tú puedes decir que eres Napoleón, pero si los demás no te dicen que lo eres, no lo eres. Y en cuarto lugar, liderazgo; del de verdad. ¿Ustedes creen que con un fantoche como Puigdemont o Torra se puede formar una Cataluña independiente? ¿De verdad lo creen todos aquellos que ayer salieron a perder el tiempo a la calle en la tarde de la Diada?