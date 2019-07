Carlos Herrera critica la 'canallada' de Podemos en Zaragoza, que no se sumó al homenaje a Miguel Ángel Blanco

"Miguel Ángel Blanco muere el 13 de julio. Estaba clínicamente muerto cuando lo encontraron. Con motivo d esta fecha, se han producido homenajes y recuerdos. En uno de ellos, en el Ayuntamiento de Zaragoza se procedía la lectura de un texto para recordarlo como un ser humano sencillo y alegre, al que le gustaba la música, enamorado de su tierra (País Vasco) y orgulloso de ser español. Se abogaba por un relato público justo para las víctimas. ¿Quién no puede firmar eso? Pues Podemos, Zaragoza en Común", detallaba Carlos Herrera durante su monólogo de las seis de la mañana.

El comunicador continuaba su alocución expresando su malestar con la postura de dicha formación en Zaragoza: "Sujetos que han estado mandando en el Ayuntamiento de Zaragoza con el tal Santisteve este estos cuatro años. Llegan a estar un día más y hunden la ciudad. Para no estar con Miguel Ángel Blanco hay que ser muy canalla. Es la formación que no está con las víctimas. Ponen de excusa que el escrito del homenaje viene de la Fundación Miguel Ángel Blanco; y, claro, no han podido hacer un equilibrio etnre víctimas y verdugos, porque están más cerca de los verdugos. En Alsasua incluso apoyaron a las familias de los agresores, los que machacaron".

"Con gestos así demuestran su villanía, miseria e inutilidad. Los que quieren entrar en el gobierno de Sánchez, pero este se resiste como gato panza arriba. Un tío y una formación que no lee un texto en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, que cree que hay presos políticos, pide la autodeterminación, y que no quiere aplicar, en su caso, el 155... Ahora Sánchez está buscando conejos en la chistera, valora todos los escenarios dice, y llamó a Iglesias. Pero solo habría ministros de Podemos de perfil bajo y nunca sería Pablo Iglesias uno de elos. Así que el problema es Iglesias, ¿cómo se va a fiar de alguien que no lee el comunicado de la muerte de Miguel Ángel Blanco?", sentenciaba Carlos Herrera.