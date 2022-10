Carlos Herrera confiesa cómo sería para él el equipo redondo para el Betis: "También puede venir"

El Betis es el equipo que más representación tiene en 'Herrera en COPE', y es que al fin y al cabo, Carlos Herrera, director y voz del programa, es un declarado fanático del equipo verdiblanco. Es por ello por lo que, este miércoles, al repasar la última hora de las noticias deportivas, ha señalado a los jugadores que le gustaría ver sobre Estadio Benito Villamarín.

"El Sevilla también empató a 1 frente al Borussia Dortmund, pero se podía haber despertado un poco antes porque el Sevilla jugó bien y dio una buena imagen. Ahora, tendrá que jugársela con el Copenhague, que ayer empató a 0 con el City. El City no fue Haaland y no metió goles. Mucho toque, mucho toque, pero no metió goles", han comenzado informando.

"Si no va el rubio... El rubio que se come el corazón... Es que es un vikingo. Además, tú lo ves, como dice mi mujer, tan alto de lejos tan mono y, luego, cuando lo ves de cerca, dices qué feo es el tío. Da miedo", han agregado entre risas, dedicando así parte del espacio a Erling Haaland, delantero en el Manchester City.

"Voy a decir una cosa. Sabes que Mbappé viene hoy a España. Mbappé viene a Las Ventas a ver la corrida de toros junto a Sergio Ramos, Donnarumma y Keylor Navas", han informado sobre la visita del popular futbolista en nuestro país. "Mbappé es muy trabajosito. Ahora se arrepiente de haberse ido y está dando por saco todo el rato. Que si ahora me quiero ir que no... Es un niño mimado. Yo no lo quiero en el Real Madrid ya", ha opinado el comunicador.

"También con Haaland puede venir al Betis", ha dicho entonces Carlos Herrera, mostrando así una vez más su admiración por el futbolista noruego. "Bueno, otro jugador que quiere venir al Betis. En este caso, Mbappé. Si hacemos hueco a Haaland, ya más hueco no tengo eh. Eso decírselo. Aunque tampoco pasa nada...", ha comentado el presentador de 'Herrera en COPE', señalando que ambos jugadores serían bienvenidos en el equipo del que es un gran fan. "Lo metes de enero a junio por si pilla alguna lesión de alguien", han bromeado los colaboradores.

"Si quiere venir Haaland al Betis, vamos a ver a quién quitamos"

Sin embargo, no es la primera vez que el conductor del espacio expresa su deseo de recibir a Haaland en Andalucía. "Si quiere venir al Betis, el Haaland, vamos a ver a quién quitamos, pero bueno, se puede mirar", planteaba Herrera. Ante esto, Naranjo quiso favorecer la incorporación del delantero 'citizen', recordando que "Juanmi está lesionado. Mientras se recupera...", argumento que ha terminado por convencer al presentador de 'Herrera en COPE': "Por ahí, por ahí se va a librar".

A pesar de los deseos expresados en el programa, el fichaje de Haaland por el Betis lleva planteándose por lo menos desde el verano, cuando pudimos ver al capitán, a Joaquín, negando en tono de broma que el astro noruego pueda llegar a ocupar un lugar en el equipo de Sevilla.

Hay que recordar que Haaland tiene una casa en la Costa del Sol y viajó hasta allí para pasar unos días junto a sus amigos en verano, pero la imagen de sus vacaciones la dejó junto al capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez. En un vídeo compartido en redes sociales por el jugador bético, se pudo ver a ambos comiendo junto al mar y en ese fragmento multimedia, Joaquín vacilando al delantero al señalar que no tenía sitio en el Betis: "No veas la que me está dando Erling Haaland que se quiere venir al Betis. Ahora todo el mundo quiere ser del Betis", llegó a decir.

