Un candidato a Policía en Torrelodones hace las pruebas físicas, le paran y saca un papel que lo cambia todo

El Congreso aprobaba el miércoles 15 de marzo definitivamente la Ley Trans y de garantía de los derechos LGTBI que permite que el colectivo pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil, de 12 a 14 años, con permiso judicial, de los 14 a los 16 basta con el acompañamiento de los padres y a partir de los 16 sin ningún impedimento.

La nueva ley permite que cualquier persona se cambie el sexo en el DNI sin problemas. Además de la autodeterminación de género, la ley tiene otros puntos polémicos como la despatologización de las personas trans o la prohibición de las terapias de conversión. Afecta a todos los ámbitos de la vida, incluido el deporte, y ya se está generando las primeras consecuencias.

Un hombre se cambia de sexo para hacer las pruebas de la Policía Local

En relación con esta ley, Carlos Herrera ha compartido en directo una noticia que ha encontrado en la que un hombre se ha cambiado de sexo en el registro, para hacer las pruebas físicas de la Policía Local en Torrelodones (Madrid) que hacen las mujeres. "Hay una prueba física que es coger un balón de cinco o de tres kilogramos y lanzarlo. Los hombres cogen el de cinco y las señoras el de tres", comenzaba explicando el comunicador.

.En el momento de realizar la prueba, "un señor va y coge el de tres, le dicen que se ha equivocado y este dice 'traigo un poder notarial de que me he cambiado de sexo y soy una mujer'", narra el director y presentador de 'Herrera en COPE'. Además, el hombre llevaba consigo el papel de dicho poder notarial que demostraba que lo que decía era verdad y lo enseñó. Por lo que pudo coger el balón de 3 kilogramos y lo lanzó para superar las pruebas físicas.

Tras conocer la noticia, los colaboradores de 'Herrera en COPE' han reaccionado de forma muy variada. Mientras que unos opinan que este suceso se trata de algo "injusto, pero que es legal", otro se ha decantado más por decir que el hombre de esta noticia "tiene más cara que espalda".

Pero, si hay algo en lo que todo el equipo de Herrera está de acuerdo, es que esto "no ha hecho más que empezar", refiriéndose a las consecuencias de la ley trans.Por no mencionar los argumentos que han dado acerca de hacer lo mismo que la persona de la noticia para superar unas pruebas física: "No te puedes sentir un día una cosa y al otro día otra".

Carlos Herrera entrevista a una joven trans arrepentida

En COPE, llevamos semanas analizando esta ley y los efectos que puede generar. Hace unas semanas, Carlos Herrera entrevistó a Amelia Guerrero, una chica trans que se arrepintió, dio marcha atrás en el periodo de transición antes de llegar a tomar hormonas o de llegar a someterse a una operación de cambio de sexo. Pues llegó a confundir la percepción tan negativa que tenía de su cuerpo con la idea de era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Puedes ver la entrevista completa en este vídeo.

