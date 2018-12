Josep Bou, candidato independiente del PP a la alcaldía de Barcelona, ha dicho este viernes en 'Herrera en COPE' que se presenta a las elecciones para que el bloque constitucionalista sume apoyos, así como el centro derecha, que está “un poco desangelado”. “Si yo estoy con Valls el constitucionalismo sumará menos que si yo estoy en una opción moderada”, ha justificado. Después “nos encontraremos con Valls y con todos los partidos del orbe constitucionalista: con el PSC y Vox si se presenta”, ha explicado. Su objetivo es que Barcelona no sea “utilizada por el procés”.

Propietario de decenas de pastelerías, ha sido presidente de Empresarios de Cataluña, la patronal constitucionalista que lleva años ofreciendo argumentos económicos contra la independencia. En este sentido, ha dicho que se presenta a las elecciones tras meditarlo mucho. “Mi voluntad era seguir tal como estaba. Tengo una vida bastante plácida, pero también sentido del deber”, ha justificado. A este respecto, ha dicho que de todas las opciones políticas, Barcelona en Comú es la que tiene más visos de caer en votos porque Ada Colau “lo que ha hecho de positivo para hacer crecer la economía, el bienestar social y, en consecuencia, crear empleo, es cero. Absolutamente cero”.

Bou ha considerado “interesante” que el presidente del Gobierno haya visitado Cataluña porque era una reclamación que le venía haciendo la masa social catalana contraria a la secesión. Pese a ello, ha dicho que el encuentro con Torra es “puro teatro” del que Sánchez “no va a salir bien parado porque el PSOE va a recibir. Sánchez da legitimidad al proyecto separatista”, ha dicho.

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona se ha reafirmado en que Sánchez no puede utilizar a los catalanes como rehenes para conseguir el apoyo de los independentistas a sus Presupuestos. “Hay un boicot a los barceloneses y un sabotaje a las empresas porque los vehículos no pueden entrar en la ciudad”. En este sentido, ha dicho que el criterio del presidente del Gobierno es “quedarse en la Moncloa cueste lo que cueste. Eso no está bien. Los políticos están para servir, no para servirse”, ha argumentado, aunque ha reconocido que hay barones en el PSOE contrarios a su política de acercamiento a los secesionistas.