La crisis de desabastecimiento que atenaza al Reino Unido está causando estragos en las gasolineras, con largas colas de conductores que buscan acaparar hasta la última gota de combustible pese al auge de precios y las "primeras señales" de estabilización anunciadas por el gobierno.



Aunque la demanda de gasolina se sitúa en el 90 % de los niveles prepandémicos, y las refinerías británicas cuentan con suficientes reservas, la mayoría de gasolineras en el Reino Unido acumulan días de sequía a causa de la escasez de transportistas.



Ante los ecos de desabastecimiento, el primer ministro británico, Boris Johnson, trató este martes de disipar el pánico asegurando que la situación "está mejorando" y urgió a la población a seguir "con sus asuntos de forma habitual" y a repostar "como siempre, cuando se necesite".

En una intervención difundida por los medios británicos, Johnson insistió en que ha habido una explicación "equívoca" sobre la escasez de transportistas en el sector que ha llevado a un "comprensible aumento de la demanda". En la misma línea, el ministro británico de Transporte, Grant Shapps, pronosticó que la crisis de suministros irá remitiendo a medida que la población vuelva a sus "hábitos de compra habituales".

El Brexit y la pandemia han sumido al sector de los conductores de vehículos pesados en una tormenta perfecta que ha llevado a la escasez de personal, también debida al envejecimiento de las plantillas, de 55 años de media, y a jubilaciones anticipadas.

Lo cierto es que hay desabastecimiento en gasolineras, falta mano de obra en tiendas, pubs y restaurantes, y si antes un producto procedente de cualquier país de la Unión Europea llegaba en dos, tres días, ahora, por ejemplo, un jamón de España, puede tardar hasta un mes en llegar, como contaba en "Herrera en COPE", la corresponsal de la Cadena COPE en Londres, Paloma García Ovejero.

Los microdesabastecimientos y la falta de personal

Relata Paloma García Ovejero que lo que está pasando son las consecuencias del brexit, "los británicos se están dando cuenta ahora de las mentiras".

"Faltan trabajadores, vas por las calles y hay en todas las tiendas y en todos los pubs carteles buscando trabajadores, empleados, porque muchos de los que se fueron cuando comenzó la pandemia no han vuelto porque ahora necesitas estar contratado por una empresa británica y por ejemplo, en restaurantes españoles no hay camareros porque para traer un camarero de España hay que sacar un visado, pasar un examen de inglés... pagar un depósito" destaca Paloma.

En la actualidad faltan dos millones de trabajadores, "el Reino Unido tenía la tasa de paro en el 4%, que es paro técnico, faltan dos millones de trabajadores que no vuelven y los empresarios no pueden competir. Se está empezando a ver el problema. Los granjeros advierten que esta Navidad no va a haber pavos suficientes. Es un thriller psicológico, Boris Johnson está desaparecido, y lo del líder de la oposición es peor, ni siquiera de esta situación va a sacar partido".

"Lo peor está por venir"

Ignacio Ferrer, es un camionero valenciano que viaja costantemente al Reino Unido. Acaba de regresar de Londres y ha contado en "Herrera en COPE" el verdadero problema que no es la falta de gasolina, "el problema va a venir en navidades con las frutas y las verduras. Lo peor está por venir. Porque si la fruta viene de España tarda dos días en llegar, pero cuando llegue de América va a tardar muchos días".

El brexil lo que ha traído es burocracia, "ahora tardamos un día más por la burocracia en las aduanas. Nos ponen muchos problemas sobre todo para salir. El ambiente es tenso, la gente se está poniendo nerviosa" afirma Ignacio que recalca como "las empresas grandes de transporte ponen anuncios en los que dicen: te contratamos y te formamos. Te pagan hasta el carnet de conducir".

Presagia el camionero español que en Navidad se va a producir una situación muy grave, "la Navidad pasada me chupé cinco días en la carretera cuando Francia bloqueó las aduanas, vamos a ver qué pasa este año".