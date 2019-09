Calviño, en COPE: "El crecimiento en España es equilibrado y la perspectiva es positiva"

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, defiende que España está en una fase de crecimiento y que no hay desequilibrios, aunque advierte que "la situación internacional está complicada" y "hay que ser cauto". En una entrevista este jueves en "Herrera en COPE", Calviño ha admitido que desde que entró en el Gobierno sólo ha escuchado que "la economía se iba a venir abajo", pero considera que el crecimiento en España "tiene unas bases muy equilibradas y la perspectiva de crecimiento sigue siendo positiva".

La ministra sostiene también que los datos de empleo son buenos pese al frenazo de los últimos meses. "Se están registrando récords en la afiliación de la seguridad social sin que haya burbuja en el sector de la construcción. El mercado laboral está teniendo, además, un comportamiento dinámico. Tenemos un problema estructural en nuestro desempleo pero la actividad laboral se comporta como cabía prever. Ahora lo que toca es resolver la precariedad laboral que afecta a muchos españoles", ha contado.

Pese a todo, Calviño reconoce que la actual coyuntura obliga a mirar "con mucha atención" todos los indicadores. "El escenario internacional es complejo y es un evidente factor negativo", ha dicho. Y ha hablado sobre algunos de los seísmos que amenazan con arruinar la economía global. Sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la ministra ha destacado que no sólo es una guerra arancelaria, "sino también tecnológica y de cambio del valor de la moneda". "Ya se está ralentizando el comercio internacional, lo que está teniendo un impacto negativo en la UE. Y España no se puede aislar de ese efecto", ha reconocido. Ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, la titular de Economía ha defendido que España se está preparando "para el peor escenario posible". "Hemos reforzado los equipos de aduanas, estamos ayudando a los exportadores, hemos incrementado nuestra actividad consular para que todos los españoles que viven en Reino Unido tengan asistencia y hemos trabajado también para que no se resienta el sector turístico", ha defendido. Finalmente, sobre la amenaza de desaceleración en Alemania, Calviño confía en que "el motor de la zona euro" encuentre "una fórmula para volver al crecimiento económico".

Calviño también ha señalado que en Bruselas no ha habido "inquietud" ante la posibilidad de que Podemos pudiera entrar en el gobierno español. "En Europa hay coaliciones complicadas y a nadie le choca un gobierno de coalición con un partido que pueda estar más a la izquierda", ha señalado. La ministra ha admitido además que, ante la complicada situación internacional, a España le convendría tener un gobierno "cuanto antes". "Hasta el último minuto hay que hacer todo lo posible para tener un gobierno estable. Se trata de eso, tener un gobierno estable. No sólo una investidura. Sánchez quiere un acuerdo de legislatura. La gobernabilidad del país no depende solo del PSOE ni tampoco sólo de Podemos. Me sorprende mucho la actitud de PP y Cs, porque si ellos están pensando en el bienestar del país deberían permitir que haya gobierno", ha concluido.