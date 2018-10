El cabreo de un obrero con Sánchez e Iglesias por el diésel: "Sois unos ceporros"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó a finales de septiembre que la subida del impuesto al diésel va a significar un coste adicional de unos 3,3 euros mensuales para el consumidor que haga unos 15.000 kilómetros anuales y tenga un vehículo con una antigüedad media a partir del 2019. La subida va a ser de 38 euros por cada 1.000 litros de combustible.

Con la primera subida en que se trabaja, los conductores tendrán que pagar unos 2,15 euros más por llenar el depósito de sus coches diésel (que tienen una capacidad media de 57 litros). La subida sólo afectará a los consumidores particulares, y de la quedarán excluidos de la misma los profesionales que utilizan el vehículo como medio de trabajo, como transportistas o taxistas.

Esta subida de impuestos no ha gustado nada a muchos de los propietarios de vehículos que utilizan diésel. Así lo ha hecho saber, por ejemplo, un obrero de Castellón en el programa 'Herrera en COPE'. "A ver, Sánchez, Iglesias. A ver si os enteráis de una puñetera vez, por no decir una soez más grande. La clase obrera española, la de la nómina, tenemos un coche medio que son diésel. Que no te enteras, bacalao", ha dicho el obrero en una nota de voz enviada al programa. "Yo no le voy a pagar el diésel al que se gasta 35.000 euros en un coche eléctrico. Que sois unos ceporros, que no os enteráis", ha concluido.