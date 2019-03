Borrell: "La elaboración de las listas electorales es compleja y no se resuelve a gusto de todos"

El ministro de Asuntos Exteriores ha restado importancia en 'Herrera en COPE' a la polémica sobre la confección de las candidaturas en el PSOE y ha recalcado que el Comité Federal ha aprobado las candidaturas de las elecciones generales del 28 de abril "sin ningún voto en contra".

Preguntado por si se ha sido "duro" con la federación andaluza en la elaboración de las listas, Borrell ha asegurado que desconoce su composición, porque ya no forma parte del Comité Federal y no ha participado en su elaboración.

No obstante, ha señalado que, en la larga historia del PSOE, la formación de las candidaturas siempre ha sido un proceso "complejo, difícil y polémico" que se acaba resolviendo de una manera que "no es a gusto de todos".

Josep Borrell, que encabeza la lista del PSOE a las elecciones europeas, ha advertido además “que regresa a Europa en un momento muy oportuno" ya que "esta vez los temas que se plantean son europeos y trascendentales para el futuro de la Unión”, ha señalado.

Sobre Gibraltar, y el planteamiento del Parlamento Europeo de no aceptar llamarla “colonia”, señala que, aunque “no cambiaría su situación trascendentalmente, es un reconocimiento político y para nosotros es importante”. Espera que la Comisión, el Consejo y el Parlamento lleguen a un acuerdo que nos beneficie y que el “árbitro” de esta cuestión “resuelva el asunto a favor de España”.

Lo malo del Brexit es que puede ser eterno

En su opinión, “es uno de los problemas de tener a los británicos con un pie dentro y otro fuera, de un Brexit que no se acaba”

Precisamente sobre el Brexit considera el ministro, “aún hay una esperanza de que el parlamento británico termine aceptando el acuerdo que ha rechazado dos veces. A la tercera puede que sea la vencida”. En su opinión “lo malo del Brexit es que puede ser eterno, ya llevamos dos años invirtiendo energías políticas, administrativas y el gasto empieza a ser elevado, no seria bueno que se prolongara más”.

Pero ha subrayado que la decisión final corresponde al Comité Federal y ha resaltado que este domingo ha aprobado las candidaturas "sin ningún voto en contra".

Sobre las llamadas 'embajadas' catalanas, el ministro afirma que el expediente está en los juzgados, si bien la “justicia es lenta” y de momento “los tribunales no han dicho nada”. “Creemos que en algunas delegaciones que sirven para poco mas alimentar la propaganda antiespañola, no se han cumplido los trámites y hemos recurrido a los tribunales de lo contencioso-administrativo de Cataluña. Ellos son los que tienen que decidir quién tiene razón”.

“El problema que se plantea en Cataluña tiene consecuencias para Europa. Su caso no es el único. La voluntad de secesión de una parte de la población tiene dimensión europea". Sin embargo recuerda "Europa ya ha contestado aunque Torra y Puigdemont no se quieran enterar. Ha dicho que protege la integridad territorial de los estados y que apoya la unidad de España. El derecho a la secesión, no existe”, ha zanjado.

Sobre el conflicto en Venezuela y las críticas del presidente de Chile sobre la pasividad de la Unión Europea ante este tema, afirma que “no dijo cuáles eran las medidas alternativas que se podían usar contra Maduro. Europa ha apoyado a Guaidó para que convoque elecciones y reconoce a sus enviados designados. Para eso tiene que tener control administrativo y estamos viendo de qué manera podemos ayudarle”.

Por último sobre las declaraciones del portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien aseguraba que en Podemos sondearon a ERC para saber si estarían dispuestos a apoyar los Presupuestos a cambio de la cabeza de Borrell, éste ha señalado que “no cree que merezca la pena gastar un minuto en comentar lo que dice”.