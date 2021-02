Barrachina y Montilla,serían los guionistas despedidos de TVE tras el polémico rótulo de la Princesa Leonor

Este miércoles la Casa Real emitía un comunicado en el que la Princesa Leonor estudiará el Bachillerato en un colegio de Gales. La Princesa de Asturias estudiará los dos cursos en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido), cuyo coste, cifrado en 67.000 libras esterlinas (76.500 euros), lo pagarán los Reyes.

La Princesa, que se incorporará al colegio galés entre "finales de agosto y principios de septiembre", compatibilizará su educación con "el progresivo desarrollo de sus compromisos institucionales en España", rezaba el comunicado.

Además, la Casa Real subrayaba que el coste de los dos años de estancia de la princesa de Asturias en el Reino Unido "será satisfecho en su integridad personalmente" por los Reyes con su asignación anual.

Una vez que se conoció la noticia hubo reacciones de toda índole, pero sin duda, la que más polémica ha causado fue el rótulo con el que TVE, la televisión pública, informaba sobre la misma: “Leonor se va de España, como su abuelo”. En cuanto pudo verse ese rótulo en la pequeña televisión, inmediatamente todo el mundo se hizo eco y desde las redes sociales se pedía el cierre de TVE.

¡Por el cierre de RTVE!



¿Cómo te atreves, sectaria infame?https://t.co/OubdKXjqdc — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) February 10, 2021

La deriva de RTVE no tiene límites. Ahora ataca a la Corona. Exigimos una rectificación y que se depuren responsabilidades. TVE no puede ser la cadena oficial del Gobierno, tiene que ser la de todos los españoles. Basta de manipular. #ManipulaciónRTVEhttps://t.co/B8G1DJwv90 — Partido Popular (@populares) February 10, 2021

Sin embargo, horas más tardes, TVE anunciaba el cese de los responsables de ese polémico rótulo aunque sin dar ningún nombre. Esta mañana, Carlos Herrera se hacía eco en ‘Herrera en COPE’, una vez iniciada la tertulia con Pilar García de la Granja, Miquel Jiiménez y Fernando Jáuregui de la información del cierredigital.com sobre los dos autores de esta artimaña televisiva.

Así, Herrera contaba a sus oyentes “vamos a ver, bueno se preguntaba Javier González Ferrari que de quién se trataba. Bueno, el cierredigital.com de Juan Luis Galiacho, informa de quiénes son los dos que se encargaron de estas cosas, de poner el titulito. Eran Bernat Barrachina, guionista, este había sido director de Comunicación del Ayuntamiento de Badalona con el PSC y también Antonio Montilla, ex de La Sexta, guionista del bloque político. Estos son los dos a los que Rosa María Mateo habrá cesado, según las informaciones de las que disponemos”.

Una vez dada la información, preguntaba Herrera a los tertulianos que lo acompañan este jueves sobre lo sucedido en TVE, a lo que García de la Granja contestaba que “me parece increíble, yo no daba crédito cuando lo vi, me pareció insólito. Pero yo también creo que forma parte del ánimo y del aire que se respira en TVE desde hace ya mucho tiempo, la radicalización es brutal".

Por su parte Jáuregui decía que "a mi me parece que hay mucho de fake news aquí, me parece muy bien que cesen al señor Barrachina y Antonio Montilla a quién conozco mucho y me parece increíble que haya hecho esto porque porque es un tipo muy responsable", Y mostraba su discrepancia con Ferrerai, "no estoy muy de acuerdo en el comentario de Ferrari–el comentario que esta mañana dedicaba Ferrari en su diaria columna ‘Mirando a dar’ en ‘Hererra en COPE’- en algunos comentarios mi querido y admirado Ferrerari, que conste gran amigo mío, pero creo que no puede decirse que TVE actuó ayer contra la Monarquía. No, dos idiotas que hicieron una idiotez muy grande, hicieron una broma que se les fue de las manos, hasta donde yo sé, he estado averiguando un poco lo que pasó allí y Televisión Española ha reaccionado. Cierto es que si yo hubiese sido director de informativos, hubiese dimitido. Tiene razón Ferrari”.

Audio

Y por último Miquel Jiménez apuntaba que “está pasando en TVE lo que los catalanes llevamos viendo en TV3 durante muchos años. Y es que el jajaja jijiji y el todo vale, vale todo, pues está a la orden del día, es decir, no es una televisión de servicio público sino una televisión al servicio del poder”, concluía.