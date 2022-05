Bancos de Alimentos desbordados: "Estamos en una situación crítica y necesitamos de la compasión y empatía"

Los datos del IPC han salido hoy y hemos comprobado que los precios siguen subiendo, este mes han aumentado un 8,3%. Con abril ya van 13 meses seguidos en los que los precios no parecen frenar su alza. Este dato afecta a unos dos millones de españoles, hasta el punto de que hay familias que no tienen nada con lo que llenar los platos que ponen en la mesa para sus hijos. Y es que, literalmente, no tienen qué comer. Lo peor de todo es que no son solo las personas en situación de pobreza extrema, sino aquellos que hace unos pocos días no necesitaban ayuda.

"Después de la pandemia, los voluntarios nos hemos identificado con las personas que vienen, porque son como nosotros, que están en un momento de apuro y que necesitan ayuda", dice el padre Félix, quien coordina un punto de ayuda en Villaverde Alto (Madrid), y ha comprobado como, en el último año, ha aumentado el número de personas que acuden a su Banco de Alimentos. De hecho, ya son casi dos millones las personas que necesitan de esta ayuda en nuestro país. Y las previsiones son terribles.

'Contra el Hambre lo Damos Todo'

Habrá más porque la inflación sigue subiendo y las consecuencias de la guerra en Ucrania las vamos a seguir notando. Es más, los Bancos de Alimentos ya notan que las donaciones están bajando. "Llevamos tres años de situaciones difíciles de sacar adelante", dice Pedro Miguel Lorca, el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos. A partir del próximo lunes se inicia una campaña de recogida bajo el lema "ningún hogar sin alimento". Porque las necesidades van en aumento y aunque las fuerzas a veces flaquean, la voluntad es férrea.

Carla Pereira, la esposa del Cholo Simeone, emprendió junto con su marido, una serie de colaboraciones con la Cruz Roja para recoger alimentos en la campaña "Contra el Hambre lo Damos Todo", la cual cuenta ya con siete ediciones. "Cada vez hay más familias de clase media que necesita ayuda", dice Pereira. Ellos mantienen su compromiso durante todo el año. "Uno no puede despegar los pies de la Tierra y ser inconsciente de la sociedad. Vengo de un país en donde la inflación es algo diario", explica la cara visible de la iniciativa.

Desde hace unos días, 161 peñas atléticas están recogiendo alimentos y su objetivo es superar las 26 toneladas, que fueron las que se alcanzaron en la pasada edición. "Estamos todos implicados, cada uno desde el lugar en el que le toca", asegura Pereira. La mujer confirma que están teniendo una muy buena respuesta por parte de las peñas y de la sociedad, no solo madrileña. "De momento no tenemos el recuento de cuantas familias llegan, pero veo que estamos en una situación crítica y necesitamos de la compasión y empatía de todas las personas", explica la voluntaria. La cita para la recogida de alimentos es el próximo domingo 15 de mayo, antes del partido del Atlético de Madrid - Sevilla. Será entre las tres y las seis y media de la tarde. Después, los alimentos serán distribuidos por la Cruz Roja.