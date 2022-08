Babacar Seck en 'Herrera en COPE': “Tengo aún sueños por cumplir”

De nombre Baba, el segundo de seis hermanos llegó a España con 11 años después de que su padre llegase en patera. Una vez instalado en el país, su padre pensaba que en el fútbol no iba a tener muchas posibilidades, así que lo apuntó a kárate, deporte que ya había practicado en su país natal, Senegal. Acaba de consquistar el oro en los Juegos Mundiales de Estados Unidos, pero su recorrido para llegar hasta aquí no ha sido nada fácil ¿Cómo fue el inicio de entrenamientos en España?: “Llegué mucho más tarde, la mayoría de mis compañeros llebaban bastante tiempo entrenando y yo pensaba, si quiero superarlos, tengo que entrenar mucho más que ellos. Por eso siempre llegaba una hora antes. Gracias a esa disciplina he conseguido todo lo que he conseguido”, también este deporte fue una buena herramienta para aprender castellano: “Me ha ayudado a hablar mejor el castellano, al final estás haciendo kárate y comunicándote con ellos y eso me ha ayudado a perder la vergüenza”.

Prácticamente toda su vida está relacionada con este deporte, apenas ocho años después de su primera clase en España, debutó en un Mundial absoluto en el Wizink Center de Madrid, donde obtuvo una medalla de bronce. Ese fue el momento más especial en la vida de Babacar: “Fue inolvidable, llevaba preparándolo mucho tiempo. Llegaba de perder muchos campeonatos y en mi cabeza pensaba; estoy en mi casa y aquí tengo que quedar campeón del mundo, tengo que conseguir lo que nadie ha hecho, quedar campeón con 19 años. Al final quedé tercero y me quedé más contento que nunca. Conseguir una medalla en casa, con la gente que te quiere y el apoyo de los tuyos, fue un momento brutal para mi”. Aunque no tiene patrocinador y el kárate ha sido descartado como deporte olímpico, siempre ha pensado en dedicarse a esta actividad: “En mi primer campeonato de España, me llamó la selección. En ese momento quise quedar campeón de España para poder ir al Europeo, que ese año tocaba”. Ese mismo año, ganó la medalla de plata europea y al siguiente, la de bronce continental en Guadalajara.

Todo esto, lo consigue gracias a la constancia, compaginando un turno de ocho horas de vigilancia en un supermercado con los entrenamientos de apenas media hora al día, ya que el tiempo es muy límitado. ¿Cómo se puede compaginar el trabajo con los entrenamientos y a pesar de ello, seguir ganando títulos?: “Es complicado, entre compaginar mi vida social, con trabajo, deporte y hacerme la comida, me dan las tres de la mañana, es algo bastante difícil. Estar desde las cinco y media de la tarde hasta las una y media de la madrugada, es duro. Acabar de trabajar e ir a entrenar y vicebersa”. La gente a la que se enfrenta, tiene entrenamientos completos, mientras que para el realmente es imposible: “Normalmente entrenan una hora y media al día, yo entreno media hora, corro media hora para sudar un poco y seguir en forma. No estoy entrenando como ellos”.

Aún así, con todas las complicaciones a las que se enfrenta Babacar a pesar de su corta edad, siempre piensa en lo mismo, cumplir su sueño y no rendirse nunca: “Al final es un deporte que me gusta y, cuando algo te gusta es algo que se te queda en el cuerpo. Cuando peleo yo sé las condiciones en las que estoy e intento llevar al oponente a mi juego”. También tiene un mensaje para la sociedad: “Decirle a la gente que luche por sus sueños, que por muy difícil que sea el camino, eso quiere decir que al final esperan grandes cosas”.