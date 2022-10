Ayestarán, sobre la explosión del puente de Crimea: "Se ha vivido como como una gran victoria"

Los rusos recrudecen su ofensiva tras la explosión del puente en Crimea. Por primera vez desde hace casi cuatro meses bombardean con misiles la capital de Ucrania y dejan al menos 8 fallecidos y decenas de heridos.

Estos bombardeos suceden a los de los últimos días en varias ciudades ucranianas. Precisamente en una de ellas, Odessa se encuentra el enviado especial Mikel Ayestarán que ha reconocido en Herrera en COPE, que estos ataques han sido "contundentes". "Una parte de un edificio de nueve pisos había desaparecido y en una zona rural, no muy alejada de estos pisos había un enorme cráter en el suelo y se habían borrado las casas de campo que había allí antes". Rusia, señala "ha utilizado aviación y el sistema S-300 como si fueran cochetes convencionales".

Por otro lado, Ayestarán ha destacado el trabajo de los equipos de rescate "sabiendo que cualquier momento se puede producir otro bombardeo". Este mismo domingo "pudimos ver como rescataban a María una señora de 89 años que se había quedado en el octavo piso sin poder salir, fue uno de los momentos más emocionantes. La esperaba su hijo que le abrazó con fuerza."

Muy cerca Alekséi, un veterano del ejército rojo, que ahora cuida de su madre postrada en la cama, le contaba que "la única forma de entender estos ataques es porque Putin no acepta la forma de vivir de los ucranianos su sistema democrático y que quieran vivir mirando a Europa".

Otra de las historias es la de la pequeña Lisa. "Su casa estaba muy afectada por los bombardeos y ella solo me quería enseñar el dibujo de su casa bonita antes de los ataques. Su padre no sabía cómo decirle que esa casa así ya no existía".

CENTRAL DE ZAPORIYIA

Mikel Ayestarán también ha podido hablar con los empleados de la Central nuclear de Zaporiyia. Creen que "Putin está jugando con fuego, pero confían en que este hombre -que ya vivió los efectos de Chernóbil-, al final utilice la situación en la central como una carta de negociación y que no vaya a más".

Desde septiembre, recuerda, "la central no está produciendo electricidad para Ucrania pero sus reacciones necesitan estar conectados para que funcione el sistema de refrigeración". Por eso el objetivo del organismo internacional es "consensuar entre las dos partes la creación de un perímetro de seguridad para alejar los combates de los reactores".

PUENTE DE CRIMEA

¿Quién ha volado o destruido parcialmente el estratégico puente que une a Rusia con la península de Crimea, crucial para los militares rusos en Ucrania? Para Mikel Ayestarán resulta "complicado creer la versión de Rusia por los antecedentes a nivel de información". Sin embargo lo único que tenemos ahora mismo, señala "es la versión oficial rusa y un mutismo oficial por parte de Ucrania".

No obstante ha destacado la "alegría" entre la población ucraniana que incluso han sacado un sello para conmemorar la explosión. "La gente lo ha vivido como como si fuera una gran victoria".