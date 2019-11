Así reacciona Herrera al vídeo de Colau en el que los machistas hablan castellano

El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, ha publicado este lunes un vídeo con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el que dos individuos que hablan castellano se comportan de forma machista, mientras que el que habla catalán termina afeándoles su comportamiento. Las redes han estallado tras la publicación del vídeo al entender que, de este modo, se identificar a los castellanoparlantes con los machistas y al que se pronuncia en catalán como el denunciante.

�� Tu no ets així?

�� Trenca el silenci. Digues el que penses. #ElPresentésFeminista pic.twitter.com/LLZavvWm67 — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) November 25, 2019

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha tildado de "indignante" el vídeo y cree que resume "la incorregible mentalidad supremacista". "Estamos donde estamos no por una casualidad. Hace décadas que se puso en marcha una operación de ingenieria social en Cataluña ante la cual todos los gobiernos han ido mirando hacia otro lado porque necesitan a Pujol y su banda de mangantes o lo que fuera. Una ingenieria social para ir condicionando las mentes, para que la gente interiorizara que para ser aceptado en la sociedad hay que votar según qué ideas. Y por supuesto hablar en catalán siempre. Y que la gente que hablara en castellano sintiera una vergüenza por hacerlo. Y la mejor manera era identificar al catalán con el mundo culto, el mundo cool. A lo tonto, los programas de humor de los medios públicos fueron metiendo mensajes subliminales. Familia de clase media habla catalán. La chacha habla castellano con acento andaluz. Gente respetable está en la calle hablando en catalán y el quinqui que aparece habla en castellano", ha empezado Herrera.

"Con motivo del día contra la violencia machista, el ayuntamiento de Barcelona gobernado por esa nadería intelectual llamada Ada Colau, ha hecho un vídeo en esa línea. Unos niñatos bobos y machistas se pasan el vídeo de una joven desnuda. Lógicamente, hablan castellano. Menos mal que aparece el chaval culto, valiente, polite... que le recriminan lo que hacen en un perfecto catalán. Este lunes fue entrañable ver cómo las terminales mediáticas tuiteras, los paniaguados etc... trataban de restar importancia al asunto porque en otros dos vídeos los machistas hablaban en catalán. Pero en esos vídeos sólo se habla catalán. El único vídeo en el que sólo se acuerdan de usar el castellano es para endosárselo a los machistas. Y es el vídeo que han elegido como el más destacado y no esperen un cuarto vídeo en el que el machista habla catalán y el feminista en castellano porque no existe, no se les he pasado por la cabeza. Esto lo ha hecho Colau, con el apoyo de Iglesias y los socialistas. Partidos de izquierda que denominzan el idioma usado mayoritariamente en las zonas obreras de Cataluña", ha señalado el comunicador.