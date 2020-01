Así es el futuro político que Herrera le augura a Rufián, nuevo "hombre fuerte" del Gobierno de Sánchez

Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de las 06.00 explicando las claves del nuevo Gobierno de Sánchez, que contará con el apoyo de independentistas catalanes y vascos. Asimismo, el comunicador ha analizado el futuro político que le augura a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, quien tiene la investidura, y el Gobierno, de Sánchez en sus manos. Esto es lo que piensa el líder de las ondas:

"Los antisistema van a recibir de este Gobierno mucho, muchísimo, mejor trato que cualquier defensor de la Constitución. Del Gobierno que va a salir hoy, porque repito no espere 'El Cuento de la Lechera' o 'Cuento de Blancanieves', y el hombre fuerte de este proceso destituyente, porque estamos ante un proceso destituyente, no va a ser Pablo Iglesias. El hombre fuerte del acuerdo de Gobierno va a ser Gabriel Rufián, que es la figura emergente y el que advierte y avisa en primera persona, en primera línea, constantemente a las filas de Sánchez donde encontraremos ataques a la dignidad de las instituciones e insultos a la monarquía sin que haya ninguna respuesta del Gobierno. (...) Esta investidura fundamentalmente rompe una serie de normas no escritas pero que se habían tenido casi como por ciertas, casi pétreas, en su consistencia. Una de esas era no pactar con ETA y no pactar con ninguno de los herederos de esta. Ninguno de los que han justificado a esta o de los que siguen justificando a e está, tampoco. No como va hacer este Gobierno, porque tampoco se debe pactar con quieren liquidar el régimen del 78, de la Constitución, que nos ha traído hasta aquí de manera razonablemente sensata".