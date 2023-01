Así es cómo la madre de Piqué se ha visto afectada por la ruptura con Shakira: "Se lo ha dicho a sus hijos"

Desde que anunciaron su separación, Shakira y Piqué no han dejado de ser el centro de las cámaras. Tras confirmarse la relación del futbolista con Clara Chía, fue la canción que la artista les dedicó con Bizarrap lo que ha revolucionado la prensa. No obstante, la nueva pareja ha vuelto a verse afectada por otros rumores. Parece que Piqué fue desleal a la madre de sus hijos con una joven abogada, a la que conoció antes que a Chía.

Esta noticia ha sido tan llamativa que ha llegado hasta 'Revistas del corazón', espacio de 'Herrera en COPE' presentado por María José Navarro. "Hay rumores de una nueva deslealtad de Piqué con una abogada, pero parece que fue antes de Clara Chía", indica la colaboradora.

Fue el programa de Telecinco, 'Socialité', quien adelantó esta noticia. Parece que los hechos sucedieron hace un año, cuando Piqué iniciaba su relación con Clara Chía. Al parecer, el exfutbolista del Barça fue visto "en actitud cariñosa" con una joven abogada de 23 años, llamada Julia Puig, en un local de Barcelona. Según indica un testigo, "ocurrió sobre estas fechas, el año pasado, en un restaurante que luego pone copas, es un sitio en el que se lía bastante".

"En crisis con su actual novia"

No obstante, el mencionado medio señala que Puig habría sido parte del equipo legal en el acuerdo de separación de Piqué, mientras aseguran que este estaría "en crisis con su actual novia". Además de que es prima de un excompañero de equipo de Piqué en el Barça, Riqui Puig.

Por otro lado, el entorno de la familia de los padres de Milán y Sasha sigue tambaleándose. "Según Lecturas, la madre de Piqué está hundida por esta guerra porque ella luchó hasta el final para que su hijo se reconciliase con Shakira, pero tiró la toalla cuando vio que no tenía arreglo", cuenta Navarro, haciendo referencia a que, en un principio, la madre de Piqué se puso de parte de la cantante.

"Sus nietos ya no la llaman abuela, la llaman por su nombre", agrega la comunicadora. "Los nietos llamaban 'abi' al abuelo y 'ona' a la abuela. Y dicen que la cantante le ha dicho a sus hijos que no les llamen así más porque le pone triste. Y que tampoco van a hacer los deberes a casa de la abuela. Por eso, parece que la abuela está diciendo a su hijo que no caliente más a la artista con 'el casio' y que la deje tranquila. Por lo visto, estaba a favor de Shakira", cuenta.