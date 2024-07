Así es la cirugía experimental que puede ayudar a evitar la eutanasia: Ha funcionado con tres personas

En España, una de cada 10 personas padece dolor neuropático. Es un dato de la Sociedad Española de Neuropatía. El grado de dolor que sufre es muy alto. Se produce porque el sistema nervioso no funciona como debería. Hay un hospital español, el Hospital del Mar en Barcelona, que ofrece una solución muy grande a estos problemas. Y es que tres personas se han sometido a una neurocirugía experimental para tratar el dolor. El resultado ha sido que estos tres pacientes han renunciado a la eutanasia tras reducir mucho su dolor.

Algo de lo cual ha hablado Alberto Herrera este jueves, en Herrera en COPE, con Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Sobre todo, porque este avance puede ayudar mucho a evitar que los pacientes acaben optando por una solución tan traumática como severa como es la eutanasia, ante el intenso dolor que acaban sufriendo.

"El dolor neuropático es difícil de controlar. Como todos los dolores, la sensación esta producida a nivel cerebral, y con técnicas de neuromodulación, pacientes en los que el control del dolor era muy difícil se está produciendo o una mejoría muy importante o, incluso, la desaparición de los síntomas", señaló el doctor Martínez Sellés a Alberto Herrera.

Además, hay dolores en los que incluso no existe daño real, o no existe un daño suficiente para llegar a este dolor: "Son dolores en los que este daño no existe, o es mínimo, para el dolor tan grande que tienen. Hay pacientes con dolores neuropáticos que pueden tener una distribución alta, y otros con distribución restringida"

Junto a ello, los doctores Gloria Villalba-Martínez y Juan Ramón Castaño, encargados de este tratamiento, escribieron en la revista Neuromodulation que todos los pacientes descartaron continuar con la eutanasia, y pese a que el dolor no llegue a desparecer, no se percibía como insoportable. Un avance que puede hacer, incluso, que se salven vidas.