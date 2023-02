Arroz con champiñones y jamón serrano

Como hemos dicho en los puntos de elaboración de la receta, uno de los trucos clave para hacer un arroz perfecto y en su punto es cogerle la medida al fuego. Primero ponemos el agua o el caldo a fuego alto hasta que rompa a hervir y, tras añadir el arroz y comprobar que haya vuelto a hervir, bajaremos el fuego de medio a lento para que siga haciendo el famoso “chup chup” y evitar que el agua o el caldo desaparezca y el arroz se pegue a la cacerola.

Además, si queremos que nuestro arroz tenga todavía más sabor podemos añadir un paso previo a nuestra receta con un ingrediente estrella: el ajo. Laminamos un diente de ajo muy finito y lo sofreímos ligeramente junto con el arroz crudo antes de poner el caldo. El resultado será un arroz con un sabor más potente debido a ese toquecito de ajo.

¿Remover o no remover? He ahí la cuestión. Una de las dudas más frecuentes cuando hacemos arroz es si remover el arroz o no una vez que está cociendo. La respuesta es clara: no. Una vez que el arroz ya está hirviendo lo ideal es que haga chup chup al fuego más bajo posible y desde ahí empezar a contar el tiempo de cocción, que depende del tipo de arroz y de receta. Mientras tanto puedes dedicarte a los otros pasos de la elaboración de la receta o incluso ir recogiendo la cocina para ahorrar tiempo.