"Arbitrariedad", "acciones ilícitas"; los tertulianos de COPE analizan la imputación de Trump

Donald Trump se ha converido esta noche en el primer expresidente de EEUU que ha sido imputado por un delito. Y lo ha sido por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

El gran jurado considera que el republicano violó las normas de financiación de la campaña de 2016 para comprar con dinero negro, con fondos del partido, el silencio de la actriz porno con la que tuvo una relación.

Las redes sociales arden con el asunto. En Truth la red que el mismo montó cuando le suspendieron su cuenta en Twitter se ha fotografiado sosteniendo una pizarra, al estilo de los detenidos en comisaria y la frase Donald Trump 2024 sigue siendo la amenaza número uno al sistema.

La Fiscalía de Manhattan había ofrecido a Trump la posibilidad de declarar en este caso de presunto soborno, en el que Cohen fue parte instrumental al entregar a Clifford unos 120.000 euros para no revelar que mantuvo supuestas relaciones con el magnate hace casi 20 años; una gestión realizada de manera irregular al quedar escondida en las cuentas de la Trump Organization, la compañía de Trump, durante la campaña electoral de 2016.



"PERSECUCIÓN POLÍTICA"



Donald Trump no ha tardado en responder a su imputación, que ha calificado de "persecución política e interferencia electoral", a través de un comunicado. "Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación", ha recriminado. "Desde el momento en el que bajé por las escaleras mecánicas en la Torre Trump, e incluso antes de que jurase el cargo como vuestro Presidente de Estados Unidos, los demócratas de la izquierda radical --el enemigo de los hombres y mujeres trabajadores de este país-- se han involucrado en una caza de brujas para destruir el movimiento 'Make America Great Again'", ha asegurado Trump. Ha asegurado que es "una persona completamente inocente" y que los demócratas están "obsesionados con 'Pillar a Trump'" y han cometido un acto de "flagrante interferencia electoral", especulando además sobre Fiscal del Distrito encargado del caso: "Alvin Bragg, que ha sido elegido personalmente y financiado por George Soros, es una vergüenza".

"Los demócratas han hecho trampas incontables veces en las últimas décadas, incluyendo el espionaje de mi campaña, pero utilizar como arma a nuestro sistema judicial para castigar a un oponente político, que resulta ser un presidente de Estados Unidos y el candidato republicano de largo más exitoso, no ha pasado nunca. Jamás", ha afirmado. Además de atacar a los demócratas, Trump ha tenido palabras también para el actual presidente estadounidense: "Creo que esta caza de brujas va a repercutir enormemente a Joe Biden. Los estadounidenses se darán cuenta de exactamente qué está haciendo la izquierda demócrata radical. Todo el mundo lo puede ver. ¡Nuestro movimiento y nuestro partido, unidos y fuertes, derrotaremos primero a Alvin Bragg y luego a Joe Biden, y vamos a echar a todos estos corruptos demócratas del Gobierno para hacer América grande otra vez". "El presidente Trump ha sido imputado. No ha cometido ningún crimen. Recurriremos con energía este enjuiciamiento político en los tribunales", han declarado algunos de los abogados de Trump.

Una de sus abogadas también ha dicho al New York Times, que Trump se presentará voluntariamente el martes ante el tribunal de Nueva York para escuchar la acusación formal. Otras informaciones aseguran que no está claro si lo hará así o deberá ser detenido.

"Los demócratas se han vuelto locos"

Para la colaboradora Pilar García de la Granja "esto e sun caos de hace 22 años, los demócratas de Nueva York se han vuelto locos, independientemente de como te caiga Trump". "Como hay que darle cera al que nos cae mal, pero esto es una arbitrariedad", ha señalado en Herrera en COPE.

"Que sea una arbitrariedad lo decidirán los tribunales", ha señalado Jorge Bustos en la tertulia que además ha recordado que "el pasado de Trump está sembrado de acciones ilícitas".

"No menos ilícitas que las de Clinton o Hillary", concluye De la Granja que recuerda que ha vivido en EE.UU unos años.