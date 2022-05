Antonio Pérez Henares, en 'Herrera en COPE': “La gente no quiere vivir en los pueblos porque no le da la gana”

Él afirma que 'Tierra vieja' es su obra más personal. ¿La razón? El libro se desarrolla en Bujaro, el lugar de nacimiento de Antonio Pérez Henares y pone el foco en aquellas personas que, durante la Edad Media, repoblaron la tierra. Es decir, en la España rural de la época.

Un libro en el que, a través de sus personajes, Antonio Pérez Henares nos muestra la historia de los campesinos, esas personas que sembraban y segaban, que levantaron las ermitas y que colaboraron a construir el país que hoy conocemos y a quienes no se les otorga tanto protagonismo como a los reyes, nobles, batallas y grandes guerreros que también convivieron entre el siglo XII y el XIII.

Una novela en la que sus protagonistas son dos labradores, poniendo así el valor que tiene, aun a día de hoy, el mundo rural en España: “Es cierto. Lo que sucede es que, efectivamente, en ese mundo rural vive mucha menos gente porque donde antes labraban cien yuntas ahora valen cinco tractores. Esa es la clave. Y porque las condiciones de vida era muy duras”.

Condiciones que, según Pérez Henares, han mejorado mucho y que no justifican por qué las nuevas generaciones no se trasladan al mundo rural a vivir: “Ahora, he de decir, la gente no quiere ir a vivir a los pueblos no porque sea duro, sino porque no le da la gana”, ha asegurado a la vez que aseguraba que, curiosamente, el ser humano tiende “a los termiteros de 25 millones de termitas”.

Sin embargo, también ha comentado que los pueblos seguirán esperando a ser poblados y evitar así esa 'España vaciada' de la que tanto se habla. Un término que, por cierto, no agrada al periodista: “Allí vive gente que cuida ese inmenso territorio, es que lo cuidan ellos y yo no lo veo abandonado. Lo veo labrado y cultivado”. Un trabajo que comenzó con esos labradores protagonistas de 'Tierra vieja', la novela en la que Antonio Pérez Henares pone el protagonismo en la España rural de la Edad Media.