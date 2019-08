Antonio Herraiz: “Nadie ha hecho movimientos eficaces para que no tengamos que acudir de nuevo a las urnas”

¿Qué tal? Muy buenos días, sigues en ‘Herrera en COPE’, hemos llegado a viernes, último viernes de agosto y como a lo largo de todo este mes te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 13h. No se preocupen que nada se ha movido y el lunes estará ya aquí Carlos Herrera para estrenar la nueva temporada que se avecina.

Y si echamos la vista atrás, seguimos igual que comenzamos el mes. Lo cierto es que peor en muchos aspectos, pero digo igual en cuanto al esperpento de relación entre PSOE y Podemos. Lo que ha pasado desde el 25 de julio ya lo conocen, que en realidad ha sido muy poco salvo reproches mutuos. Así que vamos a mirar hacia delante para aportar varias claves de lo que puede pasar hasta el 23 de septiembre.

Por lo pronto, la próxima semana el PSOE no se va a reunir con Podemos. Va a continuar con sus encuentros infructuosos que no le dan ni un solo voto más, en esas reuniones han estado empresarios y algunos colectivos ajenos a la izquierda, esto es verdad, pero muy contados porque el resto todo son del ámbito de la izquierda: feministas, ecologistas, asociaciones educativas y de la Sanidad de izquierdas, colectivos LGTB, miembros para la diversidad; en esa línea. Y como todos estos encuentros no les han dado ni un solo voto, lo que va a hacer el PSOE es preparar un programa como si de un periodo preelectoral se tratara para tratar de convencer a Podemos; de convencerme o de presionar, lo que prefieran. Serán 300 propuestas que los de Pablo Iglesias apenas van a tener margen de analizar y el tiempo se agota. La presentación va a ser el martes y eso sí cuentan con todo el marketing del mundo propio de la factoría PSOE y de Iván Redondo. Con este documento dice Sánchez, lo dice en público que tiene esperanzas.

Cuenten con que este documento de 300 propuestas no es más que el paripé necesario, aquí estamos hablando de otra cosa muy diferente. Podemos ¿qué quiere? Podemos quiere ese gobierno de coalición y el PSOE ya le ha contestado que “no”. Podemos aspirar una vicepresidencia y tres ministerios y el Gobierno ha dicho que “no”. Podemos incluso estaría dispuesto a aceptar ahora la propuesta que rechazó en julio pero el PSOE ha contestado que ahora eso ya no sirve, que las cosas han cambiado. Todo se mira por tanto en clave electoral y el líder del Partido Popular Pablo Casado, le pide a Pedro Sánchez que diga con claridad que quiere elecciones.

Lo que está claro es que todos los partidos están ya preparándose para estas nuevas elecciones. A lo largo de estos días van a escuchar en el PSOE que pretenden evitar el escenario de las elecciones, pero en la realidad nadie ha hecho movimientos efectivos y eficaces para que no tengamos que acudir de nuevo a las urnas el 10 de noviembre. ¿Puede cambiar la situación? se preguntarán… tiempo hay hasta el 23 de septiembre, aunque a día de hoy ese escenario es más que improbable. Y si al final hay acuerdo, el sainete de estos días lo que refleja es lo que nos viene encima. Así que a estas alturas, con este escenario, casi mejor volver a votar.

Decíamos al principio que todo sigue igual que a principios del mes de agosto y todo sigue igual sí porque el presidente del Gobierno sigue sin comparecer en el Congreso. Han pasado ya 6 meses y Sánchez no da explicaciones desde febrero, una estupenda oportunidad durante el pleno monográfico en el que se abordó la crisis de Open Arms y también de forma general el problema migratorio. ¿Quién mejor que el presidente del Gobierno para explicar la postura de España en un asunto que no afecta ni un ministerio solo ni a una Comunidada Autónoma sola sino al conjunto del país? Pues no, volvió al típico requiebro, a esquivar una nueva comparecencia y dejó en la tribuna la vicepresidenta Carmen Calvo. Eso sí los grandes interrogantes que han rodado este tema siguen sin resolverse, además de repetir los solidarios que son con los que más lo necesitan, Calvo no respondió a lo esencial: a la política que va a realizar el Ejecutivo entorno a la inmigración. ¿Qué van a hacer? ¿Lo del Aquarius o lo del Open Arms? Y además de no responder, siguió con los reproches a la ONG.

Tampoco aclaró si a partir de ahora cuando haya un problema similar volverán a mandar al buque de la Armada para traer a España a los inmigrantes. Por cierto, el Audaz tiene previsto llegar en estos momentos al puerto de San Roque con los 15 inmigrantes que vamos a acoger en nuestro país, después van a ser trasladados a Chiclana a un centro de acogida. Por lo demás, Carmen Calvo no aclaró cuánto ha costado esta misión y sobre todo sigue aportando sino datos imprecisos sí falsos.

Cuando trasciende que la Justicia italiana ordena el desembarco de los inmigrantes del Open Arms en el puerto de Lampedusa había pasado solo media hora de la salida del buque Audaz desde el puerto de Rota, no tres horas como dice Calvo. El Audaz zarpa a las seis y media y a las 7 ya se conoce la noticia. En este asunto, la portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo, estuvo contundente y acusó al Gobierno de hacer negocio con los inmigrantes. Por estos derroteros transcurrió la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno con la ausencia en la tribuna del presidente Sánchez y el hemiciclo del ministro de Exteriores. Esto tiene justificación, aunque fueran cuestiones internacionales las que se debatían, tenía excusa porque estaba en una cumbre en Finlandia.

La nota triste del día nos lleva a hablar del exseleccionador de fútbol, ha muerto Xana, la hija de Luis Enrique. Según confirma comunicado oficial de la familia, la niña de 9 años ha luchado durante 5 meses contra un osteosarcoma, es el cáncer de huesos más común en niños. Las condolencias siguen llegando desde todas las partes del mundo, el propio presidente del Gobierno escribía en su cuenta de Twitter un mensaje nada más conocerse la noticia y en esta misma línea el presidente del Barça, Bartomeu Muñoz. Luis Enrique pidió respeto, discreción durante la grave enfermedad de su hija, lo han cumplido creo, que casi todos, y en estos momentos tan duros les mandamos el pésame, las condolencias de este programa de ‘Herrera en COPE’.