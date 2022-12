Antonio Banderas, en 'Herrera en COPE': “Madrid se está convirtiendo en el Broadway del mundo español”

Antonio Banderas, cononocido por sus más de 120 películas, el éxito internacional que le rodea y una vocación para abarcar todos los campos, por eso, todavía hace cosas por amor al arte para disfrutar de una de las cosas que más le gusta, el teatro. No solo sabe actuar, también sabe cantar. En su nuevo show, “Company”, aparecen actores que podrían ser de fama mundial, y así lo reconoce el: “Tengo artistas que si hubiesen nacido en Broadway o en Londres, hubieran sido los mejores en cualquier sitio del mundo, les rindo tributo siempre”. En numerosas ocasiones, se ha puesto en duda la calidad de la cultura artística española, Antonio, tiene otra visión diferente: “Los españoles hemos demostrado que podemos hacer lo que nos de la gana, porque capacidad para ello tenemos”. “Solo tenemos que creérnoslo”. “Cuando yo me marché a Estados Unidos, los actores que me habían impresionado eran Fernando Fernan Gómez, José Luis López Vázquez, … Eran unos actores impresionantes”.

El actor, ha explicado en 'Herrera en COPE' su teatro musical: “Es un proyecto sin ánimo de lucro, yo no quiero hacer dinero con el teatro”. “El teatro es mi pasión, más que el cine, pero si yo quisiera ganar dinero, no tendría 26 músicos, ni 14 actores”. Y, ha asegurado que no es fácil adaptar una obra: “Cuando yo compré los derechos, no me permitían cambiar ni una sola coma”. “Había un momento en la obra, donde uno de los actores se lesiona, forma parte de la trama”. “Bueno, la rodilla derecha tenía que ir una cuarta parte encima de la izquierda, hasta en eso se fijaban”. “Había que crear una versión propia, sin romper la estructura narrativa y sin hacer una versión anterior, eran las órdenes”.

Antonio es un enamorado de Andalucía y de su Málaga querida, siempre lo ha reconocido. Por eso, para él fue un privilegio poder estrenar esta obra allí, en su ciudad: “La obra se estrenó en Málaga y estuvimos allí 5 meses”. “Llenar el teatro, en medio de la pandemia con la variante ómicron y todos con mascarillas, era algo inédito”. “Decidí romper la estrategia, porque abrir un teatro es un acontecimiento es muy importante”. “Reabrir un teatro que estaba muriendo, es para mi una noticia extraordinaria”. Y si algo tiene claro el productor, es que va a luchar porque su ciudad sea reconocida internacionalmente: “Vamos a intentar que Málaga se convierta en una ciudad que se dedique a las artes escénicas y mientras tanto, yo seguiré haciendo películas para ganar dinero y gastarmelo en el teatro”.