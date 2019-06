Ángeles Pérez, la abuela que vela por los presos en los que nadie confía

Se llama Ángeles Pérez, tiene 78 años y lleva cuatro décadas llenando de esperanza a cerca de mil presos que la han perdido. Desde toxicómanos hasta ladrones. Ya sea de permiso o una vez cumplida condena, les abre las puertas de su casa y de su vida para ofrecerles una segunda oportunidad. Según ha dicho este martes en 'Herrera en COPE', es como una “segunda madre” para ellos.

Cada semana Ángeles va de visita a tres prisiones y los sábados come con los penados junto a su marido. No es una Santa, aunque sí católica. Como dice, son personas que “han tenido un problema en la vida, como mucha gente”.

Ahora preside la Asociación Pro-recuperación de Marginados que tiene sede en el madrileño barrio de Entrevías, aunque lleva haciendo voluntariado toda su vida. Empezó con una habitación, pero ya cuenta con seis pisos dedicados a acoger a personas que no saben qué hacer con sus vidas al salir de la cárcel. ”Iba buscando el sitio donde poder hacer voluntariado. No sabía que me iba a gustar la cárcel. Hice otros voluntariados antes, pero no eran los que me gustaban. Me quedé allí cuando vi lo que había”, ha confesado.

Y es que, muchos de los chicos a los que ha ayudado necesitaban esperanza y personas que confiaran en ellos. Así que ni se lo pensó y se formó para ayudarlos. “Hay que entrar en la cárcel porque -los presos- necesitan conocer a alguna persona antes de salir”, ha dicho.

Aunque ha señalado que no todos los delincuentes son susceptibles de reinserción, sí la mayoría. “Hay delitos y delitos”, ha explicado.