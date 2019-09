Ana Rosa Quintana: "Es una falta de respeto que Sánchez no esté hablando en ningún sitio”

Ana Rosa Quintana regresa este lunes 9 de septiembre a la televisión para comenzar una nueva temporada. Para conocer todos los detalles, este viernes ha sido entrevistada en 'Herrera en COPE'. Según ha dicho, vuelve con una entrevista exclusiva a Cristina Cifuentes. La expresidenta de la Comunidad de Madrid romperá así su silencio tras su dimisión, hace un año y cuatro meses, y después de que se haya conocido su imputación, junto a la de Esperanza Aguirre, en la operación Púnica de corrupción.

La presentadora ha dicho que el lunes empieza el juicio contra Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel. A este respecto, ha adelantado que preparan una “exclusiva muy potente”.

Ana Rosa Quintana ha prometido a partir del lunes “un programa interesante”. Acostumbrada a no callarse nada, le ha mandado un mensaje al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por no querer acudir a su programa.

“Considera que el público de la mañana no le merece y según ha dicho Miguel Ángel Oliver -secretario de Estado de Comunicación- está muy ocupado gobernando. A veces tiene tiempo de ir a la televisión pública. Me parece una falta de respeto que el presidente no esté hablando en ningún sitio”, ha enfatizado.

La periodista ha dicho que esta temporada estarán en el programa “prácticamente todas las personas del año pasado”, aunque se reincorpora algún colaborador como David Gistau, el columnista de 'El Mundo' y colaborador de Herrera que ya estuvo en otra anterior.

En la mesa de tertulia también habrá políticos como la socialista Elena Valenciano o Ramón Espinar, de Podemos.

Aunque Herrera “siempre está ocupado con su calendario y tantas festividades”, Ana Rosa Quintana lo ha invitado a su espacio, a lo que el comunicador se ha comprometido.