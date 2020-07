Ana Beltrán, en COPE: "Este Gobierno tiene la poca delicadeza de no decir la verdad sobre los fallecidos"

Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP, ha sido entrevistada este jueves en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que el homenaje organizado por el Gobierno a las víctimas de la pandemia “es una falta de respeto” porque el Ejecutivo no ha dicho “la verdad” sobre el número real de fallecidos. A este respecto, ha indicado que según el Instituto Carlos III el número de personas que han muerto asciende a más de 40 mil frente a las 28 mil oficiales. “No puede ser que un Gobierno dé la espalda a más de la mitad de las víctimas y a las familias que tanto han sufrido”, ha señalado.

En este sentido, la dirigente ha dicho que le preocupa “mucho que este Gobierno no diga la verdad. Somos el país que peor ha gestionado la pandemia. Lo dice la Universidad de Cambridge y la de Oxford”, ha incidido. También ha pedido que haya “una oficina de atención a las víctimas. Es muy importante que se sientan respaldadas”, ha manifestado.

Por otro lado, Beltrán ha asegurado que el PP le ha ofrecido al Gobierno “un pacto de Estado sanitario que no quiere aceptar”. Y ha dicho que con los rebrotes que están teniendo lugar “volvemos a la improvisación. Es triste que -el Gobierno- no haya aprendido de los errores de marzo. El Gobierno o cierra el país o no sabe hacer nada”, ha manifestado.

A juicio de la dirigente, a lo largo de la pandemia “ha primado el interés político antes que la salud en algunos casos”. Por eso, ha dicho que el Ejecutivo ha estado “muy cómodo en la excepcionalidad” del estado de alarma porque le ha permitido gestionar el país “a sus anchas”.

Beltrán también ha criticado los “ataques de Iglesias al Rey y la petición de abdicación de la vicepresidenta del Congreso”, Gloria Erizo, sobre Juan Carlos I.

A jucio de la dirigente, los errores del Ejecutivo se solucionan “cambiando el Gobierno. Para eso hacemos una oposicion firme y responsable”, ha dicho, al mismo tiempo que ha manifestado su preocupación porque “el independentismo y el nacionalismo” se estén haciendo con el poder, de lo que ha dado muestra el triunfo del BNG o de Bildu en las elecciones gallegas y vascas al ser los segundos partidos más votados.

Sobre las voces que señalan que el PP debe seguir el camino de la moderación, Beltrán ha dicho que “hay mucho interés por sembrar cizaña en el PP, que no existe” porque están “en comunión en torno al proyecto de Casado, con el objetivo de gobernar España lo antes posible. La izquierda lo que pretende es hacer ver que crispamos”, se ha defendido.