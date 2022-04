Álvaro Vega, en 'Herrera en COPE': “Carlos Herrera no tiene problemas de comunicación”

Todos sabemos que, a la hora de triunfar en muchos aspectos de la vida, es necesario saber comunicar bien. Es una labor vital cuyo trabajo principal es la de solucionar problemas. A esta profesión se dedica Álvaro Vega. Él es especialista en comunicación aplicada a las ciencias del comportamiento. Es decir, se encarga de analizar la comunicación no verbal, la no consciente, la negociación, la mediación al liderazgo e incluso una psicología de emergencias.

Además, realiza programas formativos por todo el planeta y es capaz de ayudar a mucha gente que necesita resolver sus problemas comunicativos. También asesora a empresas sobre su imagen de marca e incluso a directores de cine a vender bien sus obras y a conseguir un buen sueldo.

Su trabajo, ha dejado claro, no es el de un coach ni un terapeuta, de hecho, como ha explicado “esto no sustituye para nada ninguna de las dos especialidades ni mucho menos la terapia”. Es más, según ha contado, hay clientes que compaginan ambos procesos, el de comunicación y el de terapia y son perfectamente combinables: “Jamás les animaría a dejarlo por lo que hago yo”. Entre otras cosas, porque como ha aclarado, su labor “es un poco más transversal” e incluye algo más de ciencia que lo que puede realizar un coach y algo que la terapia no sustituye, aunque sí que ha querido resaltar que “se meten en ciertas profundidades pero nunca una terapia”.

Una labor que, según ha explicado Vega, no necesita el locutor principal de este programa: “Carlos Herrera no tiene problemas de comunicación”. No ha sido el único al que le ha dedicado estas palabras. Según ha afirmado, sus servicios tampoco serían necesarios en el caso de María José Navarro. Sin embargo, sí que ha querido destacar su trabajo: “Es verdad que hay gente especialmente dotada para la comunicación pero son los menos. Lo que sí podemos hacer todos es para tener menos problemas de comunicación”.