Alfonso Escalero en 'Herrera en COPE': “Lo que se queda en el volcán es dolor”

La vida puede ser tan significante como insignificante a la vez. Un día, estás tranquilo en casa y de repente, llegan a tu casa y te dicen las autoridades “tenéis 15 minutos para recoger todo lo que podáis, hay que abandonar las viviendas”. En ese momento, ¿Qué eliges? ¿Las fotos de tus seres queridos? ¿Las partidas de nacimiento? Porque eso que tienes en tu casa, aunque sean cosas materiales, no deja de ser tu vida, tus recuerdos. ¿Cómo cabe una vida entera en una maleta? El fotógrafo y documentalista, Alfonso Escalero no dudó coger un avión y viajar a la Palma, se covirtió en los ojos de todos los palmeros: “Yo estoy grabando en un parque nacional de Andalucía y estaba a punto de erupcionar el volcán y claro, el semáforo estaba en amarillo y quería quedarme unos días con mi familia en Málaga. De repente me llama mi madre y me dice Alfonso, que el volcan acaba de entrar en erupción”. “El objetivo era disfrutar de la naturaleza, nadie nos había contratado para hacer ningún tipo de trabajo, pero esto es un tema traumático, era una guerra lo que estaba pasando allí”.

Ayudó a todos los palmeros que se ponían en contacto con él gracias a sus imágenes de 360 grados que, permitían ver las casas de forma genérica desde arriba. Pero para Alfonso y su equipo: “Nosotros realmente se lo debemos todo a ello, a los afectados. Estaban ciegos, no podían ver, la información que se había pensado para que todos vieran por donde iba la lava no funcionaba, estaba desactualizada”.

Francisco Pulido es uno de los afectados por el volcán, lo primero que sintió fue que no podría volver al cementerio a dejar flores a sus padres y su mujer: “Se lleva el cementerio, se lleva el cementerio”. “Me di cuenta que no iba a coger el cementerio, sino que iba a ser peor. Era todo un mar negro”.

Pero, aunque el volcán se apagó tras 85 días escupiendo lava, 352 días exactamente desde que La Palma se inundase en inmensos ríos de fuego, todavía no se ha solucionado el problema. “Sigo viendo imágenes de animales hirviendo”. “Al final cuando el volcán se apagó, no terminó esa conexión con los vecinos. Ahora empezaban a contarme todo lo que les pasaba”. “Había dos opciones, o mirar para otro lado o enfrentarse a la situación”. - Afirma el documentalista Alfonso Escalero.

El libro se puede adquirir en:

Un libro donde los fondos irán destinados a ayudar a todos los habitantes de La Palma que han sido afectados por esta catástrofe natural.