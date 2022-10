Alexandra Martínez en 'Herrera en COPE': “No hay nada más inhumano que un pedófilo o un pederasta”

La inspectora, le explica a Alberto Herrera la función de su unidad: “Nos dedicamos a todos los cometidos que tengan que ver con la tecnología y, concretamente la protección al menor, a todo lo que tenga que ver con la pornografía infantil”. “Ser policía es muy gratificante, pero detener a este tipo de personas, es más gratificante aún”.

Ver cada día imágenes de este tipo, tiene que ser muy duro, por eso, Alberto le pregunta si ha algún modo de habituarse a este tipo de contenidos, a lo que responde Alexandra: “Aunque suene muy fuerte, te acabas acostumbrando. Te pones una coraza e intentas perseguirlo como un delito más”. “Nosotros, los que estamos en esta temática somos voluntarios, la Policía Nacional no puede por la crudeza de las imágenes obligarte a ello”. “Es la sección con más abandonos”. “Al final somos un equipo humano que hacemos piña entre nosotros, también con compañeros psicólogos a los que podemos pedir ayuda”.

Es importante saber la diferencia que hay entre un pedófilo y un pederasta, la policía dice: “El pedófilo es el que tiene atracción sexual por los menores y el pederasta es el pedófilo que pasa la raya y abusa de un menor”. Ante los perfiles que pueden tener estos criminales, la inspectora Martínez asegura: “No existe ningún perfil, nosotros nos encontramos desde chavales de 14 años hasta señores de 60”. “Judicialmente, es el mismo recorrido. Para mi, no es lo mismo un señor que ve imágenes de niñas de 7 años a que un chaval de 14 esté viendo pornografía infantil”.

Una persona que actúa de esta manera, en alguna ocasión no es ni siquiera consciente, Alexandra dice: “Te encuentras desde el que dice “menos mal que habéis llegado”, o el perfil del que se intenta excusar y también el de la persona que reconoce que no está bien y necesita ayuda”. También se da el caso de que un padre o un profesor, sean las personas que consuman este tipo de contenido o, directamente que lo produzcan. Para ello, la agente del Cuerpo Nacional de Policía explica: “Hay personas que piensan que lo que están viendo no es malo, entonces ellos, tienen hijos que dicen no yo a mis hijos no les toco”. “El trabajo es muy gratificante porque ayudas a la sociedad, pero coger a un delincuente de estos, un profesor, es más gratificante todavía”. “Al final alguien tiene que perseguir estos delitos, a estos criminales”.