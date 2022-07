Alex O’Dogherty, en ‘Herrera en COPE’: “Camarón ha sido para mí muy importante”

En el año 2005, quedamos fascinados por su carisma y capacidad de hacernos reír por medio de la mítica comedia Camera café. Sin embargo, O’Dogherty siguió apareciendo en nuestras vidas en pluralidad de formatos como el cinematográfico, los monólogos o la música. Un artista que verbalizó querer serlo con apenas 15 años, y que ya con seis menos tuvo la iniciativa de aprender la flauta travesera, aunque no acabó sucediendo “Me da mucho coraje no saber tocarla, porque toco 4 o 5 instrumentos y la flauta travesera no he tenido manera de aprenderla” nos cuenta.

La faceta musical de Alex, presenta hoy su nuevo single No se puede ser más, el primero de su próximo disco Vuela mi voz. Lo último de una carrera que comenzó en una ‘marching band’, una banda instrumentada que por sorpresa actuó para el mismísimo Prince en una discoteca de Marbella. “Yo ya era, obviamente, un gran fan de Prince desde pequeño lógicamente” “Llegamos a esa discoteca y nos dijo Olivia, si queréis podéis tocar dentro de media hora porque hay aquí un huésped muy importante” nos cuenta como incrédulamente no pensó jamás que se trataría de tal símbolo musical.

Asimismo, el de San Fernando de Cádiz, muestra su admiración por Camarón a pesar de no ser un fanático del flamenco “Ha sido para mí muy importante, como referente”.

Destinado al mundo del espectáculo, Alex O’Dogherty confiesa sus influencias musicales, el pasado irlandés de su apellido y su dificultad de calificarse como músico “Yo soy actor y cosas de esas”.