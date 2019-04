El alcalde de Sevilla asegura que la visita de Obama ha sido "muy importante" en términos de promoción

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se ha pronunciado este jueves en 'Herrera en COPE' sobre la visita del expresidente de EE.UU. Barack Obama al Consejo Mundial de Viajes y Turismo celebrado en la ciudad hispalense. A pesar de tratarse de una “visita corta”, en términos de “promoción económica” su presencia ha sido “muy importante”.

Tras visitar el Alcázar de Sevilla, este jueves el mandatario “tiene una agenda privada” en la que el regidor “no ha entrado porque sus compromisos” eran el miércoles. Espadas ha dicho que Obama y él “hablaron en inglés” en la visita al monumento.

Además, el alcalde de Sevilla ha señalado que “el turismo es un motor económico de la ciudad y de Andalucía” ya que “de los 82 millones de visitantes que vienen a España, 30 vienen a Andalucia y algo más de 3 a Sevilla”. Por eso, ha dicho que hay que apostar por un “crecimiento cualitativo, no cuantitativo” de esta actividad económica.

Espadas ha apostado por dirigirse a “perfiles de visitantes con poder adquisitivo alto”, para lo cual es “imprescindible la ubicación de dos hoteles más de las máximas estrellas” y que la planificación de ese turismo “no se concentre exclusivamente en la capital o en la rutas turísticas clásicas de la capital”.

“Las agencias de viajes norteamericanas ya van buscando experiencias singulares únicas, no solo los bienes patrimonio de la humanidad “, ha justificado. El regidor también ha dicho que “no hay que dramatizar” sobre la masificación de turistas y ha apostado por controlar el crecimiento de los apartamentos turísticos para que no se “desproporcione respecto a la planta hotelera y no expulse a los vecinos y a la identidad de barrios del ámbito monumental”.