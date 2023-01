El alcalde que cena con sus vecinos para conocer sus preocupaciones: "No es sacrificio"

En la actualidad, nos enteramos de todo a través de las redes sociales o por los tradicionales mensajes en los medios de comunicación habituales. Pero, hubo un tiempo en que el alcalde se dirigía a sus paisanos con un aviso previo y a viva voz, ya fuera la suya o la del pregonero.

Ya sea de una forma o de otra, siempre hemos visto que hay alcaldes cercanos y otros distantes. Y en esto da igual el tamaño de la localidad, se trata de formas de ser. Pero, lo que es evidente es que el alcalde casi siempre es un verso suelto en su propio partido. La gente, por lo general, vota las siglas para presidente, para la comunidad autónoma. Pero, cuando se trata del alcalde, la cercanía y el gesto pequeño funciona mucho mejor.

Resulta que en la Comunidad Valenciana, en un pueblo llamado Xirivella, su alcalde escribió un mensaje a los ciudadanos y vecinos de su pueblo: "Quiero cenar en tu casa, quiero hablar contigo y con tu familia sobre las cosas de Xirivella. Sin temas restringidos, de tú a tú. Si quieres cenar conmigo, llámame o envíame un WhatsApp". Bajo el nombre "Yo pongo el postre", Michel Montaner, alcalde de Xirivella, quiere escuchar en directo las preocupaciones, las propuestas, las críticas de sus convecinos y, además, dentro de su propio entorno: en el salón de sus casas.

El alcalde de Xirivella, Michel Montaner, ha hablado en 'Herrera en COPE' sobre su iniciativa. Con respecto a la razón del nombre "Yo pongo el postre", se debe a que él mismo se encarga de llevar el postre de la cena, que siempre es una tarta. "Intentamos variar y que sea de las diferentes pastelerías de Xirivella", ha comentado el alcalde.

Siempre se presenta tocando el timbre de la puerta, y presentándose: "Hola, soy el alcalde. Voy solo. Sin escolta ni asesores. Solo con mi postre". Xirivella está en un municipio de 31 mil habitantes y, como es de esperarse, con esta cifra es imposible conocer a todos los vecinos. "Conozco a mucha gente, pero muchísimas cenas han sido de no conocerlos. No sabía a casa de quién iba", explica Montaner.

"Si realmente queremos saber cómo quiere la ciudadanía el municipio dentro de X años, a medio o a largo plazo, hay que ir con tiempo. Hay que intentar hablar con el máximo de personas. Y, ¿dónde mejor que en el hogar? Donde te invitan ellos", razona Montaner. "En esa intimidad te cuentan cómo quieren de verdad Xirivella (...) Para un alcalde eso es de agradecer", añade.

"Si como alcalde amas tu pueblo y quieres que progrese y vaya adelante, realmente no es sacrificio", ha explicado el alcalde cuando le han preguntado sobre si es duro su trabajo y seguir con esta iniciativa. "De todas las cenas he salido contento, porque no me han dicho solo lo bueno, también lo que hay que mejorar, lo que no es tan bueno. Y eso es lo que yo quiero", agrega. Quiere elaborar su programa electoral de la mano de los ciudadanos y vecinos de Xirivella, con los cambios y mejoras que realmente necesita.