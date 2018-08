Un joven de 29 años resultó herido muy grave durante el boloencierro de Mataelpino (Madrid), al ser alcanzado por la bola de 250 kilogramos de peso en la puerta de la plaza de toros y quedar aplastado contra ella. El hombre fue atendido en el lugar de los hechos por los servicios de emergencia y fue intubado para posteriormente trasladarlo en helicóptero en estado muy grave al hospital de La Paz. Para hablar de este acontecimiento ha participado en 'Herrera en COPE' Javier de los Nietos, alcalde de Mataelpino,que ha confirmado que el pronóstico del joven está mejorando.

Según ha comentado el alcalde de Mataelpino, la carrera era muy limpia y todos los corredores llegaron bien a la plaza, "y a los que les sorprendía la bola se escapaban por los laterales, siguiendo las medidas de seguridad". Gracias al análisis que han realizado de la carrera, De los Nietos ha comentado que "el hombre hizo la carrera sin mirar la bola en ningún momento, y, por tanto sin tener en cuenta la velocidad y la cercanía de la bola", además ha añadido que "le daba tiempo a entrar en la plaza, o a escapar por las salidas laterales, como otros corredores que iban a su altura". También ha informado que en el video se aprecia como el hombre iba constantemente "sujentandose un bolsillo de la bermuda porque lleva el móvil yfrena la carrera porque parece que se le va a salir".

Este boloencierro se inició en 2010 por un grupo de vecinos voluntarios, y a partir de 2011 lo gestiona también el ayuntamiento para acotar la participación e implementar las medidas de seguiridad. De las Matas ha comentado que se ha hecho muy popular y que después de varios años de carreras populares y sin incidentes, en los últimos dos años "ha participado gente que no sigue las recomendaciones de seguridad" y que "no están pendientes de la bola, y les acaba sorprendiendo". Además, ha asegurado que ellos no pueden garantizar ni la velocidad y ni la dirección de la bola en el último tramo, ya que la bola va golpeando en los laterales hasta que encaja en la parte final para la plaza de toros.

Para terminar, De las Matas ha comentado que en el boloencierro participa gente que no tiene en cuenta el peligro. El alcalde ha asegurado que hacen también un encierro con toros nocturno, en el que los animales pesan entre 350 y 550 kilos y alcanzan una velocidad mucho mayor, "y se realiza sin incidentes porque hay un respeto muy claro por el toro".