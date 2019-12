El alcalde de León, en COPE: "No hay otra opción que no sea el autogobierno"

El pleno del Ayuntamiento de León aprobaba este viernes por mayoría una moción a favor de la autonomía de la Región Leonesa fuera de Castilla, una propuesta presentada por el grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés, respaldada por PSOE y Podemos. El texto pide que se remita al Parlamento autonómico y se eleve a las Cortes Generales del Estado. El alcalde de León, José Antonio Díez, ha defendido en una entrevista este lunes en “Herrera en COPE” la idea de que, dentro del marco de la Constitución, León, Zamora y Salamanca formen la decimoctava comunidad autónoma de España.

Para el primer edil se trata de “una reivindicación histórica y justa”. Aclara que “no se trata de crear ninguna frontera, lo que queremos es que haya una reordenación territorial que está contemplada dentro del marco de la Constitución”.

El alcalde quiere que la Región Leonesa “sea escuchada y que se abra el debate porque es un derecho al que se le ha vetado durante muchos años por unos intereses del Estado que no tenían ningún sentido”.

José Antonio Díez asegura que la Región Leonesa se vio “obligada” a meterse en una Comunidad que “hemos visto que es fallida. Ahora queremos poder acceder al autogobierno y constituirnos como una Comunidad Autónoma”.

Para el alcalde de León hay suficientes argumentos identitarios, económicos y sociales para llevar a cabo esta reivindicación. Considera que dentro de la Región Leonesa “hay una cuestión identitaria muy fuerte” y en cuestiones económicas “hemos visto como la Comunidad Autónoma ha sido gobernada con prácticas sectaristas y muy desequilibradas, apostando por el centralismo en Castilla. No es comprensible que hace 20 años la diferencia per cápita entre León y Valladolid fuera de 2.300 euros, y ahora de 4.000”.

José Antonio Díez insiste en que “como alcalde, no puedo quedarme con esta situación, viendo cómo se pone fin a una ciudad y a una región, donde hay una falta de crecimiento y de industrialización. Tengo que hacer todo lo posible para llevar a cabo una demanda que ha sido histórica, no hay otra opción que no sea el autogobierno”.