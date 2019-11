Aguado, en COPE: "Si yo no confiara en Ayuso, no sería presidenta ni gobernaría con ella"

Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que la situación del país "es dramática" tras la posible formación de un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos y el apoyo de nacionalistas e independentistas.

Después de que la Fiscalía haya archivado la denuncia de Más Madrid contra Isabel Díaz Ayuso por el caso Avalmadrid, Aguado ha dicho que cree en su "honestidad". Por eso, ha justificado que su partido no pidiera "su comparecencia" en la comisión de investigación. "Si yo no confiara en Isabel Díaz Ayuso, no sería presidenta ni yo gobernaría con ella", ha subrayado.

En este sentido, ha criticado al PSOE y a Más Madrid por haber "querido hacer una causa personal contra la presidenta" de la Comunidad de Madrid. No obstante, ha señalado que Aval Madrid "tiene muchas implicaciones y hay que investigar lo que ha sucedido", más allá del crédito-aval que solicitó con Avalmadrid una empresa participada por el padre de la actual presidenta de la Comunidad. "Durante muchos años se han hecho cosas mal. Eso es lo que hay que investigar", ha señalado en relación con Aval Madrid.

Sobre el liderazgo de su partido tras la dimisión de Albert Rivera, Aguado ha dicho que le encantaría que Inés Arrimadas "liderara el partido porque es la candidata que más consenso podría aglutinar".

"Me encantaría que diera ese paso y ahí me va a tener codo con codo para reconstruir un centro político que hace falta", ha dicho después de que él mismo amagase con postularse para suceder a Albert Rivera.

Aguado ha dicho que "solo concibe la posibilidad" de que ella se presente. Ha eludido así responder si él daría el paso adelante en caso de que no lo hiciera Arrimadas.

En cualquier caso, ha lamentado la dimisión de Rivera "porque no es responsable de lo que ha sucedido en España, de tener un Congreso más fragmentado y débil que nunca".

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha criticado a Sánchez por "mentir flagrantemente en la campaña y decir con Podemos no y a las 24 horas de las elecciones pactar un gobierno con ellos", "teniendo una alternativa constitucionalista, pudiendo mirar al centro".

"¿Hasta dónde vamos a llegar para que este señor duerma un día más en el colcón de la Moncloa?", ha dicho Aguado en relación con Sánchez. "Ha convertido su mesa de negociación en una gran sala de despiece de la clase media española, del proyecto de España y de los pactos constitucionales. Esto nos aboca a una política de trincheras", ha reiterado.

Aguado ha calificado a su partido de "pragmático" y ha preferido no "echar la vista atrás" para analizar las causas que le hicieron perder 47 escaños. Según ha dicho, el batacazo se debe a su "coherencia", oponiéndose a investir a Sánchez tras el 28-A.

El vicepresidente ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones tiene "obsesión" con la Comunidad de Madrid, "por acabar con la libertad educativa, atacar la concertada y conseguir que subamos impuestos. Quiere poner en marcha en Madrid las políticas que se han demostrado fracasadas en Andalucía", ha concluido.