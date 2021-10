Agricultor canario: "Las ayudas del Gobierno no van a cubrir ni los costes de producción del plátano"

La nueva lengua de lava que se ha originado en la isla de La Palma va directa al océano. Una nueva amenaza que se está llevando por delante más plantaciones y edificaciones. Hoy preocupa mucho la calidad del aire y el aeropuerto sigue cerrado.

Esa nueva lengua de lava que avanza sin control, está afectando también a la zona de mayor producción de plátano en toda Canarias. Hay plantaciones totalmente perdidas y la venta de fruta afectada por la ceniza ni siquiera cubrirá los costes para los agricultores. Elías Navarro, está estudiando para opositar a la carrera judicial, pero a su vez es miembro de una familia de agricultores que cosecha principalmente plátanos. En "Herrera en COPE", Elías ha contado como la lava y la ceniza está afectado a la producción, "el plátano se encuentra situado, mayormente en la parte oeste de la isla que fue donde rompió el volcán y aquí la producción está totalmente perdida. Por qué hablan de que solo está destruido un 30% de la producción, esto es una falacia porque aunque se pueda comercializar el resto, el 70% restante, se comercializa a una clasificación menor por los daños producidos por la ceniza y la tiene que cobrar a menor coste".

Las ayudas anunciadas por Pedro Sánchez para todos los afectados, no son tanta ayuda, como denuncia Elías que incluso ve un problema en esas ayudas, "cuando se anuncian 200 millones de ayudas desde el Gobierno de España contabilizan beneficios fiscales, al contabilizar esos beneficios fiscales como ayudas directas aumentan supuestamente esas ayudas y el ministro de Agricultura Planas que se reúne con los gerentes de las dos principales OPP de plátanos de la isla intenta llegar a un acuerdo con uno de ellos, el director de ASPROCAN para parar la producción, que sería lo más razonable, que nos cubran la producción de este año con ayudas las cuales no han venido incluidas en estos 200 millones y así poder salvar la producción de este año, aunque sea a precio de coste, y sobre todo,salvar la salud de los trabajadores del plátano no se vea perjudicada porque esta ceniza es como una arena que puede traer problemas respiratorios para todas las personas que tenga contacto directo con ella y no tenga los medios sanitarios suficientes para protegerse".

¿Se podrán recuperar las tierras afectadas por la ceniza para cosechas futuras? "Para cosechas futuras, sí, pero para esta cosecha estaríamos un año sin tener ingresos salvo las ayudas europeas" señala el agricultor canario.

Por si fuera poco, la nueva lengua de lava "no solo es la joya de la corona del plátano de la isla, es la joya de la corona del plátano en Canarias, es la zona creada por el volcán de San Juan y es la zona más próspera y de mayor rendimiento productivo del plátano en toda Canarias y está empezando desde ayer a ser anegada por esta nueva colada de lava. Dios quiera que pare porque puede acabar totalmente sepultada", lamenta Elías Navarro que deja claro que pese a la ceniza, "la cáscara del plátano es una protección natural, -ya de por sí, el plátano compite con la banana de forma injusta porque la banana es un producto de libre mercado y el plátano está intervenido desde la planta-, el plátano tiene unos requisitos fitosanitarios increíbles, el plátano está igual de bueno pese a los daños por la ceniza".