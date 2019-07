Felipe VI regresa este viernes a Cataluña para presidir la entrega de despachos a los nuevos sargentos que se han formado en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lleida). Es la cuarta visita de Felipe VI a Cataluña en lo que va de año, después de que fuera a Barcelona a la inauguración del Mobile World Congress a finales de febrero, a la del Salón del Automóvil en mayo y, hace una semana, presidiera la cena del Salón Internacional de la Logística. Don Felipe ya entregó, como rey, los despachos a los sargentos adiestrados en Talarn en 2015 y 2017. La nueva promoción la componen 456 suboficiales, de los que 26 son mujeres.

Felipe VI va a estar acompañado por el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Francisco Javier Varela, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y otras autoridades militares y civiles. Quien no acudirá será la alcaldesa Pilar Cases (de ERC). El afeamiento a Felipe VI se debe a que "no recibe a los presidentes del Parlament, tanto a Carme Forcadell como a Roger Torrent". "Por lo tanto nosotros no queremos ir a un acto donde esté este personaje", espetó la edil independentista.

En su monólogo de este viernes, Herrera le ha recordado lo siguiente: "A la alcaldesa de ERC le ha faltado tiempo para decir que no piensa acudir a la entrega de despachos del Ejército. Pues el Ejército, querida, es el que ha apagado el incendio de Ribera de Ebro. El Ejército que tú dices que no vas a acudir o que no vas a hacer... con los gorgoritos propios de la gentuza que estáis hechos, es el que ha llevado la manguera para apagar el incendio ¿eh? Acuérdate de esto por si algún día se te quema algo", ha dicho.

