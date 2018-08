El abogado de la mujer agredida en Barcelona: "Ella entiende que hay un componente político"

A raíz de la agresión en Barcelona a una mujer que se encontraba junto a su familia retirando lazos amarillos de la berja del parque de la Ciudadela, hablamos con el abogado, Pepe Rey, que defiende a Lidia, la persona de nacionalidad rusa que tuvo que acudir al hospital en varias ocasiones por la ruptura de tabique nasal que le habían provocado a golpes. El letrado ha reconocido que no quiere pronunciarse hasta que conozca todas las versiones de los hechos, pero que su clienta "entendió y entiende" que se trata de una agresión con componente político.

Sin embargo, ha asegurado que el agresor se acercó a increpar a su clienta cuando esta se encontraba retirando lazos amarillos de la berja del conocido parque de la Ciudad Condal. El hombre que ha sido absuelto con cargos llegó a increpar a esta mujer incluso por su nacionalidad, descubierta cuando intentaba decirle a su familia en otro idioma que debían irse de allí.

Además, el propio abogado de Lidia, Pepe Rey, ha reseñado que todavía no tiene conocimiento de una denuncia del agresor hacia su clienta como así se ha confirmado en varios medios de comunicación. No obstante, ha aclarado que la denuncia "se formula cuando uno cree que ha sido víctima de un hecho delictivo", pero que su cliente no calificó los hechos de ninguna manera ya que para eso "está la instrucción y pueda determinar cuál es".

El abogado Pepe Rey ha confirmado, por último, que Lidia "todavía está convaleciente" y que se encuentra en casa reposando por indicaciones de los médicos que le tratan, además, de que hoy se iban a personar en el procedimiento como acusaión particular hacia el agresor.