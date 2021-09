Abogado Joaquín Moeckel, sobre la vacunación: "Ninguna normativa obliga a vacunarse para poder trabajar"

La vacuna es una arma principal para evitar que siga extendiendose el coronavirus. Pero aún hay muchas personas, por distintos motivos que no se han puesto ni siquiera, la primera dosis. En algunas comunidades autónomas el estar vacunado va a ser condición indispensable para trabajar. Ejemplo, las islas Canarias sin vacuna y sin test no se podrá trabajar en el archipiélago.

Esto lleva a preguntarse, ¿pueden obligarnos a estar vacunados, el marco jurídico permite la vacunación obligatoria? El abogado Joaquín Moeckel ha asegurado en "Herrera en COPE" que "la Constitución española dice claramente que materias jurídicas son potestad del Estado y que materias jurídicas son potestad de las Comunidades Autónomas. Partiendo de esta base, existen derechos fundamentales en la Constitución como el artículo 19 que habla de la libre circulación y residencia, el 17 de libertad personal, el 15 que habla de la integridad física -que afectaría a pincharse o no la vacuna-,... Derechos fundamentales que no pueden ser atacados a no ser que exista una función jurídica importante llámese Estado de excepción, sitio o alarma. Esos estados no existen en la actualidad por tanto, es de muy dudosa competencia que una Comunidad Autónoma pueda regular en materia de vacuna obligatoria, es muy complicado. Distinto es que tengamos dos legislaciones ya en España, que son la 'ley 3.86 de medidas especiales en materia de Salud Pública' y una ley del año 80 que puedan obligar a cierta vacunación”.

Recuerda el abogado sevillano que en base a esa reglamentación en el año 2010 “en un colegio de Granada que tuvo un brote de sarampión, se obligó a vacunar a lo que se negaron algunos padres. Al final la Justicia, la Justicia, no la Comunidad Autónoma, la que obligó a vacunar a 35 niños. Existe este antecedente”.

Por lo que, afirma el experto en leyes que “no se puede decir que es voluntario vacunarse y luego decir que si no te vacunas te echo del trabajo, entonces no es voluntario, me está obligando de forma indirecta. Estamos hablando del derecho fundamental a mi trabajo y ninguna normativa me obliga a vacunarme, ¿cómo me dice que me puede echar? Pero es muy complicado echar a ese trabajador ya contratado y en su contrato no se le exigía estar vacunado”.

"La OMS es la primera que aconseja la no imposición de las vacunas" afirma Joaquín Moeckel que recuerda que solo tres estados obligan a todos sus ciudadanos a estar vacunados, además serán "los tribunales de justicia, no la Comunidad Autónoma de turno, la que dirá que derecho prima más".