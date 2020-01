El intento de Sánchez de 'esconder' a Ábalos tras el escándalo de Delcy Rodríguez

Las incógnitas que rodean el encuentro que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas han avivado las críticas de la oposición, ya que PP y Ciudadanos han pedido una comisión de investigación sobre este caso.

Apuntan en 'Herrera en COPE' que la oposición tratará de que el Congreso no se olvide del 'avión Ábalos' pese a los intentos del gobierno de cerrar el asunto.

Desde el Gobierno y el PSOE se ha insistido este lunes en que el ministro no incumplió ninguna norma porque, según han explicado fuentes de Interior, la "número dos" de Nicolás Maduro no entró en territorio español ni transitó por él, algo que tiene prohibido por estar sancionada por la UE.

Fuentes policiales consultadas por Efe han explicado que la vicepresidenta venezolana bajó del avión y, mientras esperaba a coger otro vuelo porque su destino final era Turquía, aguardó en una sala ejecutiva o VIP del aeropuerto.

¿Llevó Ábalos a Delcy Rodríguez a la sillita de la reina para que no tocase suelo español?

Y eso deja claro Carlos Herrera este martes "sí es suelo español". "Claro que es suelo español, hay un auto muy claro del Constitucional de 1996 que explica que en España por tierra o por aire todo es España, tanto espacio aéreo como aeropuertos están sometidos a la soberanía española (...) y si son territorio español son territorio europeo", zanja. "¿Pasó por los controles con su pasaporte? Porque si es así tenía que ser retenida por orden de la Unión Europea. No, no, ah, fue por las pistas en un coche sin pasar controles. ¿Quién la pasó? ¿La Policía por orden de Interior? ¿Van a cargarle ese error a los policías? ¿La llevó Ábalos a la sillita de la reina para que no tocase suelo español?", se ha preguntado Herrera.

Y Ábalos, advierte "incurre en un hecho ilícito internacional al no denunciar y colaborar en este encubrimiento".

Señala La Razón que el presidente Sánchez ha ordenado "esconder" a Abalos tras la "mala gestión del escándalo"; este lunes no salió tras la reunión de la Ejecutiva y el ministro ha cancelado un viaje a Colombia.

Por lo pronto el ejecutivo de Sánchez ha cerrado filas con el ministro. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, negaba de forma tajante que existiera una "crisis" por esta polémica y cargaba contra el PP de utilizar las instituciones contra el Gobierno.

Las explicaciones no parecen haber convencido a la oposición, y PP y Ciudadanos ya han registrado una solicitud para crear y desarrollar durante seis meses una comisión de investigación en el Congreso.

La Mesa del Congreso puede analizar mañana mismo esta iniciativa, que puede solicitar el Gobierno, la propia Mesa, dos grupos parlamentarios, como ocurre en este caso, o una quinta parte de los diputados.

En su solicitud, PP y Cs detallan que el objetivo será "investigar, y en su caso, determinar la concurrencia de responsabilidades políticas en relación con las decisiones adoptadas por el Gobierno español para el estricto cumplimiento de las sanciones" de la UE acerca de una serie de mandatarios venezolanos.

El plazo que fijan para ello los dos grupos es de seis meses, tras los cuales la comisión elevará un dictamen con conclusiones con el fin de que lo apruebe o rechace el pleno.

Al margen de la comisión de investigación, el PP pedirá las comparecencias en la cámara baja de Ábalos y de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Exteriores, Arancha González Laya, para que detallen su versión de lo ocurrido.

También ha registrado una pregunta en el Parlamento Europeo (PE) para conocer si se ha vulnerado la decisión de la UE de impedir la entrada de miembros del Gobierno de Nicolás Maduro y qué medidas tiene previsto aplicar para que no vuelva a repetirse la situación "ni en España ni en ningún otro lugar".

El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha destacado en rueda de prensa que "el caso Ábalos ha pasado a ser ya el caso Sánchez" y "no es solo la historia de un desastre diplomático, sino también la historia de las mentiras de un gobierno", con implicaciones en los ministerios de Exteriores, Interior y Transportes.

"Ha quedado claro que quien preside el Gobierno no es Sánchez, sino Podemos", según el dirigente popular, quien se ha preguntado qué le deben al "tirano" Nicolás Maduro para no recibir al presidente "encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, y sí a Delcy Rodríguez con tratamiento de "jefa de Estado".

Ciudadanos esperará a escuchar en el Congreso la versión de Ábalos y confirmar si ha mentido o no antes de pedir su dimisión, ha afirmado la portavoz de la gestora de Cs, Melisa Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido.