Herrera: «Sánchez es un rey sol que alumbra a un país oscurecido por la ruina y la regresión democrática»

Ayer ya confirmamos que efectivamente hay un cambio de tendencia en la pelea contra la covid-19, por cuanto ha costado doblegar a la tercera ola de la pandemia. Pero después de esa tercera ola, nos enfrentamos a una carta. Que posiblemente no sea el acabose, pero que es una cuarta. La cifra de ayer de fallecidos era de las más bajas desde el inicio de la pandemia, pero lo más probable es que esa cifra sea bastante mayor dentro de unos días. Hemos tenido más de 10.000 nuevos casos de contagio y un repunte de la tasa de incidencia hasta 163. Nada que no previéramos. Nada que no temiéramos. La incidencia de la Semana Santa la conoceremos dentro de unos días. Ha habido más contactos, y por tanto más contagios.