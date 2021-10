Herrera: "¿Hay que aplaudir siempre a un presidente del Gobierno?"

Audio

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Bueno, ya pasó el 12 de octubre, estamos en el 13, pasó el 12 de octubre, la Fiesta Nacional dejando su habitual reguero de estupideces dichas por los profesionales, estos profesionales del repaso histórico de criterios particulares, muy particulares. Bueno, sobre ello edifiquemos nuevas construcciones de tolerancia y felicidad, que es una cosa muy cursi, pero que ahí está.

Vamos a ver, miren, ayer estaba -el que dice que no hay recuperación económica no tiene ojos en la cara- ayer estaba España en la calle, literalmente en la calle. Se lo contaba antes, a las 6:30 cuando venía para acá me acordaba de los días en que venía para acá en la pandemia -porque no hacía todavía trabajo presencial- y, oiga a la salida que no haya nadie a esas horas normal, pero es que a la salida no había nadie te encontrabas Sevilla vacía y volvías otra vez directo a casa. Ayer, las ciudades de España, los pueblos de España, estaban abarrotados de personas que quieren volver a vivir. Ese era el contraste con fechas inmediatas y parecía, desde luego, efectivamente, un día de la primavera del 2019. Y la recuperación económica existe porque hay quien quiere darse pequeñas alegrías y simplemente con que vayana a tomarse un refresquito, un “Mirinda”, pues, oiga ya, ya estás haciendo por la recuperación.

Otra cosa es que la recuperación sea la que espera o calcula el Gobierno para obtener ingresos suficientes para los gastos que, desde luego, no va a tocar porque esta gente tiene un problema con los músculos de la muñeca y girar el grifo hacia la derecha (hacia la izquierda lo tienen difícil), es un movimiento que, el gasto, el que sea necesario, no la inversión, el gasto, el riego por manteo, y, además, manteo localizados -aquella parcelita, ahora los jóvenes, ahora los otros los de más allá-. Bueno, si no hay ingresos, pues crecerá el déficit , crecerá el la deuda y lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional 'ustedes van a crecer, pero nosotros creemos que no van a crecer lo que dice el Gobierno o lo que prevé el Gobierno' en esos Presupuestos que llegan ya al Congreso y donde ahora empieza el mercado persa, donde empiezan unos a pedir la gestión de Renfe (que no es la gestión de Renfe o de Adif, particularmente de Adif, es el dinero que acompaña). Yo te puedo dar la gestión de Adif, muy bien lo llevas tú. No, no, acompáñalo con el dinero correspondiente y los del PNV, exáctamente lo mismo, con el AVE en el País Vasco, acompáñalo con el dinero correspondiente. Y este dirá que sí. ¿Este quién es? Pues Sánchez y dirá que sí. Cómo no va a decir que sí.

La reina Letizia (1i), la ministra de Defensa, Margarita Robles (3i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (1d), llegan al acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar en el Día de la Hispanidad, a 12 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La mejora de la situación sanitaria ha permitido que se vuelva a celebrar el tradicional desfile por el 12 de octubre, que el año pasado tuvo que ser sustituido por un austero acto estático en el patio del Palacio Real, sin público y una reducida participación de unidades militares. En el desfile de este año participan un total de 2.656 militares, 68 aeronaves entre aviones y helicópteros y 115 vehículos.,Image: 637683695, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Eduardo Parra / Europa Press / ContactoPhoto





Los abucheos a Sánchez están ya fuera de apuesta

Pasó el 12 de octubre y queda la resaca de un día que..., hay cosas que merecen comentario. Se habló mucho, ayer durante todo el día y se habla esta mañana de los abucheos a Sánchez . Vamos a ver, los abucheos a Sánchez están fuera de apuestas ya. A donde vaya Sánchez le van a abuchear. Miren, en días como estos, en días como el de ayer, abucheaban a Rodríguez Zapatero, con menos intensidad, pero le abucheaban. Aquí hay una diferencia que Rodríguez Zapatero, que tendrá todo el saco de defectos que quieran ustedes, pero tenía una virtud y es que era un tiempo con fair play , no se le descomponía la cara. Le abucheaban, bueno, tragaba el abucheo, saludaba todo el mundo y luego por dentro estaría ardiendo, pero sabía aguantar. Este no, este es imposible que disimule la quijá, la tensión en la mandíbula. ¿Que no está bien abuchear a un presidente del Gobierno? Bueno, depende. ¿Es que hay que aplaudirle siempre a un presidente del Gobierno? Hombre, peor es presidir España con todos los partidos y dirigentes que dedican sus cargos públicos, sus presupuestos, a conspirar contra España. Eso es lo que los ciudadanos ven en Sánchez y contra eso pitan.

Lo hicieron en Madrid en el 12 de octubre, ayer, pero lo han hecho antes antes en Ceuta, en Granada, en Alcalá de Henares, en Pozuelo, cuando ha ido a votar, a donde vaya que no sea bajar de su coche justo en la puerta del Congreso de su partido y estar arropado en su zona de confort. Porque cuando Sánchez sale a la calle sin el escudo mediático y el cordón de seguridad de 720 asesores le pasa siempre lo mismo. Hay razones por doquier para revolverse. Oiga, mientras España se homenajeaba a sí misma, todos los aliados de Sánchez se organizaron para insultarla, empezando por Podemos (el socio comunista del Gobierno), que dedicó el día a atacar la Corona, pedir la república, alimentar el indigenismo estúpido este que llama genocidio imperialista a la gesta del Descubrimiento, etcétera, etcétera, sin que este dijera nada, eh.

¿Cómo va aceptar la ciudadanía que gobierne España un partido que fomenta la demolición del régimen del 78, que se encama con Bildu, denigra al Rey, insulta a los jueces, coacciona a los medios de comunicación críticos, trabaja, abiertamente, por abrir un nuevo periodo constituyente como ocurrió en Venezuela con el asesoramiento de los fundadores de Podemos con los resultados terribles que todos conocemos? Y lo mismo con los aliados independentistas, con Otegui, con Junqueras, con Urkullu. Ninguno fue al 12 de octubre y se dedicaron a despreciar a España, etcétera, etcétera y esas cosas. Y luego llega y le abuchean a este y algunos se rasgan las vestiduras, es terrible que se abuche. Pues, miren, qué quieren que les diga. Merecerá respeto institucional este individuo, pero respetar esa máxima sería más sencillo si Sánchez no se dedicara -en cuerpo y alma-, a atender las necesidades de quienes abuchean a diario a España y a los españoles. Además en Madrid, particularmente, que es el lugar donde, ahora mismo, centra todas sus actuaciones para ver si exaspera a los madrileños por no haberle votado debidamente el famoso de 4 de mayo. Esto es.





¿Por qué no se han dedicado 1.000 euros a la investigación científica?

Bueno, de la crónica de lo que ocurrirá a partir de ahora con los Presupuestos en el Congreso habremos de detenernos con intención porque es un proyecto que la “ley preciosa, preciosa”, que dice María Jesús Montero es un proyecto que saldrá a base de dar (no va a haber ningún problema), pero bueno será señalar algunas de las contradicciones, como ya les digo, el Fondo Monetario Internacional ha señalado acerca del crecimiento de España.

Esa es una de las cuestiones del día a las que dedicaremos algunos minutos y, también, alguna reflexión a cuenta del Ministerio de Igualdad, ese macro chiringuito de más de 500 millones euros, dinero que se deja de invertir en otras cosas para amamantar la banda de la tarta o al ejército de la tarta. Ayer, Sánchez había anunciado 500 millones para impulsar investigación científica en España. ¿Saben porque son 500 y no 1.000? Porque el mismo dinero, que invertimos en eso, lo tenemos que meter para mantener ese Ministerio de la Igualdad que lo único que ha hecho es sacar dos bodrios jurídicos, dos churretes que ha habido que arreglar mientras va Irene Montero fichando a las excrecencias de la Política: a una condenada por agresión a la Policía que se llama Isa Serra, a dos imputados por malversación y prevaricación -uno de ellos Sánchez Mato, el que le quitó la importancia de los muertos de la Revolución Bolchevique porque total, no fueron tantos, y así y una detrás de otra”.

