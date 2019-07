Barbosa, a Camen Calvo: "¿Quién puede tener el carnet de feminista sin que se le pongan tachas?"

Audio

Son las 8, las 7 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este lunes 15 de julio. Primer día laborable después de que hayan puesto pies en polvorosa los que gustan o tienen la opción de irse de vacaciones del 15 al 15. Se nota en las ciudades que hay bastante gente de descanso y en los puestos de trabajo hay de tod. En la hostelería los veranos son época de refuerzos, mientras en las redacciones o en algunas oficinas se quedan guardando el fuerte los mínimos imprescindibles en lo que la otra parte del equipo se toma un merecido descanso.

Si su oficio es de esos que en verano ve disminuida la carga de trabajo y encima es usted un poco anacoreta estos días, seguramente estará encantado de la vida. En cambio, en esto de la radio estas fechas son ideales para tirar de la segunda unidad. Para decirle al becario aquello de "calienta que sales", así que estén atentos porque lo mismo empiezan a escuchar a las estrellas del futuro.

Luego hay en la radio, pero también en la política y en otros ámbitos, figuras consolidadas. Gente que lleva muchos años en primera línea como Carmen Calvo, que en su madurez se ha encontrado con el reto de ser vicepresidenta del Ejecutivo tras otras etapas en las que también tuvo responsabilidades ejecutivas de primer nivel.

Calvo es una mujer formada, catedrática en Derecho Constitucional y hacedora de grandes reflexiones como, por ejemplo, aquello de que el dinero público no es de nadie. Pues en las últimas horas ha vuelto a gustarse con una serie de reflexiones. Unas más acertadas y otras más polémicas. Lo del feminismo, con la que está cayendo, da para muchas reflexiones, y Calvo ha hecho la suya. ¿Quién puede presumir de feminista? ¿Quién puede tener carnet sin miedo a que nadie se lo quite o le ponga alguna tacha? Pues Calvo no solo mira con ciertas reticencias a los hombres, sino que también a las mujeres que se atrevan a poner el feminismo con algún apellido, con alguna etiqueta que no sea socialista.

¡Qué feo eso de decir que el feminismo no es de todas! A partir de hoy sabemos que entre las mujeres feministas las hay marcadas con la etiqueta de “bonita”, que es toda aquella mujer que pretende hacerse la feminista sin ser socialista o sin de izquierdas. Luego, a lo mejor, habría que explicar por qué una parte del PSOE en 1931 votó en contra del sufragio de las mujeres y por qué dejaron a Clara Campoamor de lado bajo el argumento de que si las mujeres votaban, lo mismo votaban en clave conservadora, así que mejor que sigan sin votar. Eso también lo hizo el PSOE. Ese PSOE que, según Calvo, se lo ha currado con el feminismo a lo largo de la historia.

Pero es que entre las mujeres feministas no solo hay “bonitas”. Calvo también ha sacado la máquina de etiquetar para marcar a lo que llaman las “llaneras solitarias”, que son esas mujeres que han llegado lejos contra viento y marea. Algunas renunciando con todo el dolor de su corazón a la maternidad. Otras siendo madre pero yendo de aquí para allá con el miedo siempre de perder la cabeza y la sensación de llegar tarde a todos sitios. Bueno, pues si alguna osa decir que ha llegado por sus propios méritos, sin que lo suyo tenga que ver con la imposición de cuotas, Calvo también se enfada con ellas.

Feminismo con cuello de botella. Justo cuando lo que toca es cerrar filas en defensa de la mujer. Y más en un momento de gran preocupación por fenómenos como las agresiones sexuales en grupo. Tenemos que volver a hablar de una nueva manada y una nueva víctima menor de edad. Y otra vez en la ciudad catalana de Manresa. Cuatro tipos de entre 18 y 25 años han pasado la noche detenidos tras la denuncia de una chica de 17 años que asegura haber sido violada en una casa ocupada del centro de Manresa. El primer teniente de alcalde de Manresa, Marc Aloy, se pregunta si algún patrón de comportamiento se ha repetido entre el primer y el segundo caso. En las próximas horas pasarán a disposición judicial los cuatro detenidos, por lo que estaremos pendientes.

Y por lo demás, se preguntarán qué pasa con el pactódromo. Pues justo hoy falta una semana para el pleno de investidura de Pedro Sanchez sin que se sepa qué va a pasar. Hay que ver lo rápido que se cargaron el Gobierno de Rajoy y lo que les está costando parir un gobierno alternativo surgido de las urnas. Dicen que destruir es más fácil que construir y va a ser verdad. Quedan 7 días para el debate de investidura y lo que tenemos de momento es a Podemos consultando a sus bases.

Hasta el jueves Pablo Iglesias estará preguntando a los suyos a través de Internet, a través de la cosa telemática, si coalición o cooperación. Pero claro, lo hace con bastante malicia, con unas preguntas tendenciosas en las que se nota que él está más porque su gente apoye la opción de exigir Ministerios y no simplemente apoyar desde fuera.

Algo que ha indignado, por cierto, a dirigentes y antiguos dirigentes podemitas como Teresa Rodríguez o Ramón Espinar. El caso es que es una manera como cualquier otra de presionar al PSOE. Un PSOE que según se cuenta en los mentideros, parece más motivado ahora en convencer al centro derecha para que se obtengan. Sin embargo, desde Ciudadanos Lorena Roldán no parece muy dispuesta.

Se habla de segundo intento de investidura en septiembre o de elecciones en noviembre. Las urnas las carga el diablo. Y más allá de lo que diga el CIS de Tezanos, un gatillazo de la izquierda a la hora de formar gobierno podría desmovilizar a su electorado. Si la participación baja y en el centro derecha el voto se reubica en una proporción un poco más favorable, por ejemplo, al Partido Popular, lo mismo le salen las cuentas para gobernar.

¿Y por qué se va a resituar el voto de centro derecha a favor del PP? Pues no hay ninguna regla estricta que lo garantice, pero en los últimos meses es el partido que ha dado más sensación de moderación, de intentar cerrar los pactos, de saber decirle no al presidente pero sin dejar de ir Moncloa cuando te lo solicitan, así que tampoco descarten ese comportamiento en los votantes. ¿Quién sabe?

De momento, 'La Razón' publica esta mañana una encuesta según la cual solo el Partido Popular saldría ganando si se repitieran las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero todo esto son especulaciones. El caso es que al otro lado del río, donde habita la izquierda, prefieren no tentar a la suerte. Por ejemplo, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona por la gracia del pragmatismo poselectoral.

Decía Colau en una entrevista en 'La Vanguardia' que ella veía a los socialistas más alejados que nunca del 155 y que a los de Esquerra los ve más lejos de la vía unilateral, lo que no dice es si en medio ve algún tipo de indulto para los presos del 1 de octubre.

El tiempo dirá qué pasa en el circo de la política mientras en el mundo real hay cosas que nunca fallan en verano. Unas son los Sanfermines y otras son menos agradables, como los incendios forestales. Catorce incendios se declararon el pasado sábado en diversos puntos de España y todos provocados, al parecer, por un rayo. Los bosques secos y las tormentas eléctricas de estos días hacen mala combinación.

Ayer por la tarde se llegó a temer que la circulación de la A1, de la carretera de Burgos, pudiera verse afectada por el incendio de Robregordo, en la Comunidad de Madrid. Ese incendio está en fase de ser estabilizado mientras han conseguido controlar el de Sotillo de Adrada, en Ávila, y el de la Sierra de Gador, en Almería, también da buenas noticias. La consejera andaluza, Carmen Crespo, agradece la labor de la UME y los bomberos se han vuelto a jugar el tipo por salvar la naturaleza. Precaución a toda la ciudadanía y gratitud a los que se juegan el tipo contra el fuego.